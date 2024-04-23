Дед Малинина: «У Ильи есть амбиции. Для спортсмена Олимпиада — высшая ступень, до которой надо дойти — мы надеемся, что все сложится» | Источник: Sports.Ru

— Илья тоже пойдет в тренеры, продолжит династию?

— Это зависит от него, не знаю. У него уже сейчас богатый багаж, он уже спокойно может работать тренером. Он хочет быть архитектором. Но одно дело мысль, а другое — жизнь. Может, и будет архитектором. Пока он учится в колледже.

— То есть, возможен сценарий как у Нэтана Чена: Олимпиада — а потом концентрация на учебе?

— До Олимпиады надо дожить, доработать. Два сезона — это очень серьезный срок. Нужно показывать результаты, идет большая нагрузка. Я больше всего беспокоюсь за здоровье — все те же сухожилия, суставы. Лучше не загадывать.

Конечно, у него есть амбиции. Он уже сейчас по регалиям опередил маму (Татьяну Малинину — Sports). Для спортсмена Олимпиада — высшая ступень, до которой надо дойти. Мы надеемся, что все сложится, — рассказал дед фигуриста Валерий Малинин в интервью Sports.

Также Валерий Малинин отметил, что раньше Илья хотел попробовать свои силы в футболе.

— Кто-то из наших ребят рассказывал: они выступали на этапе Гран-при в одной разминке с Ильей. Они все напряжены, тренируют элементы, а Илья пришел — мяч попинал, вышел на лед — четверные сделал и все. Как с ним соревноваться? Мяч он любит, поэтому и хотел в футбол.

— Хорошо, что не пошел?

— Ха-ха. А может, был бы Месси, — ответил Валерий Малинин.

«Илья все равно русский — родился в США, но корни здесь». Дедушка лучшего фигуриста мира — тренер в Сибири.