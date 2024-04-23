Роднина о Валиевой и Загитовой на телевидении: «Зачем кого-то сравнивать? Это же не соревнования, тем более, что у них разные шоу» | Источник:

«Почему бы и не попробовать? Надо смотреть. Зачем кого-то затмевать и сравнивать? Это же не соревнования, тем более, что у них разные шоу, насколько я понимаю», — сказала трехкратная олимпийская чемпионка.