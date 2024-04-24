Тарасова назвала сильнейшую пару в фигурном катании: «Они дотягивают до самых вершин»

«Пара Анастасии Мишиной и Александра Галлямова входит в число моих любимых. Они дотягивают до самых вершин. У них прекрасный дуэт, они меня удивляют своими программами. Все очень чисто, легко, практически никогда не срывают элементы. Это настоящее парное катание. Я могу их назвать лучшей парой России, они же чемпионы России», — сказала Тарасова «Матч ТВ».