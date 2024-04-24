Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Зенит
Рубин
00
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Краснодар
Балтика
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Лорьян
ПСЖ
02
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Динамо Мх
Арсенал
00
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Химки
КАМАЗ
10
Хоккей. КХЛ
3-й период
Локомотив
Металлург Мг
11
Футбол. Зарубежный
21:45
Вулверхэмптон
Борнмут
Футбол. Зарубежный
22:00
Кристал Пэлас
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:00
Эвертон
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
22:00
Манчестер Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:00
Марсель
Ницца
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Лилль
Футбол. Премьер-лига
18:15
Пари Нижний Новгород
Локомотив
23
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
Шинник
12
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
Енисей
02
Футбол. Первая лига
17:30
Акрон
Ленинградец
00
Футбол. Первая лига
17:00
Алания
Кубань
30
Футбол. Первая лига
17:00
Волгарь
Торпедо
11
Футбол. Премьер-лига
16:00
Оренбург
Динамо
12
Футбол. Первая лига
16:00
Тюмень
Черноморец
11
Хоккей. НХЛ
25.04
Торонто
Бостон
Хоккей. НХЛ
25.04
Даллас
Вегас
Хоккей. НХЛ
25.04
Эдмонтон
Лос-Анджелес
Футбол. Первая лига
12:00
СКА-Хабаровск
Родина
21
Все события
20:45 (мск), источник: Sport24

Тарасова назвала сильнейшую пару в фигурном катании: «Они дотягивают до самых вершин»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что пара в фигурном катании Анастасия Мишина/Александр Галлямов является лучшей в России.

«Пара Анастасии Мишиной и Александра Галлямова входит в число моих любимых. Они дотягивают до самых вершин. У них прекрасный дуэт, они меня удивляют своими программами. Все очень чисто, легко, практически никогда не срывают элементы. Это настоящее парное катание. Я могу их назвать лучшей парой России, они же чемпионы России», — сказала Тарасова «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне Мишина и Галлямов победили на Спартакиаде сильнейших и чемпионате России. Также они являются чемпионами мира и Европы, бронзовыми призерами Олимпийских игр 2022 года.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также от «Sport24»
Россиянка, которая встречается с украинцем: «Я выбрала жить в Европе. Пора рассказать правду!»
«Не стесняясь…» Регина Тодоренко похвасталась красивой попкой
25-летняя внучка Михаила Боярского призналась, что ей предлагали крупную сумму за ню-фотосессию
Чемпионка России, мира и Европы: «Почему у меня нет парня? Ответ прост. Я не хочу обеспечивать кого-то помимо себя»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь