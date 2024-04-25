Таисия Проскурякова: «Если брать звезд, то я фанат Туктамышевой. Хочется подражать ей во всем» | Источник: Sports.Ru

Сегодня Проскурякова, которая тренируется у Виктории Буцаевой, заняла второе место в короткой программе турнира на призы Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга, набрав 66,46 балла.

"Все, что на тренировке, показываем на льду. Чудес не бывает. Чтобы так катать, нужно на тренировке лет десять [пахать]. Тогда будет один этот прокат, который нужен. У нас все‑таки одна попытка сделать элемент.

Мы поехали на этот старт, потому что я пропустила полсезона, была серьезная травма. Свой сезон я начала с соревнований им. Гринькова, то есть для меня сезон стартовал только в феврале.

Я прекрасно чувствую себя в мужском коллективе, который преобладает в группе. У меня два старших брата, я с ними расту и умею правильно общаться. Старший брат занимался фехтованием, средний — спортивным ориентированием.

Программы в этом сезоне ставил Егор Мурашов, технические вещи мы отрабатывали с Еленой Юрьевной Ушаковой. Музыка — моя идея. В следующем сезоне поменяем программы, так как у меня внутреннее ощущение, что я их переросла. На Гран‑при хочется блистать", — заявила Проскурякова.