Текущие события
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Факел
Крылья Советов
00
Футбол. Премьер-лига
20:30
ЦСКА
Спартак
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ахмат
Сочи
Футбол. Зарубежный
21:00
Удинезе
Рома
Футбол. Зарубежный
22:00
Брайтон
Манчестер Сити
Футбол. Премьер-лига
16:00
Урал
Ростов
01
Хоккей. НХЛ
26.04
Тампа-Бэй
Флорида
Хоккей. НХЛ
26.04
Айлендерс
Каролина
Все события
19:27 (мск), источник: Sports.Ru

Лидия Плескачева: «Самое яркое событие сезона — Кубок Первого канала и первенство России. Я получила незабываемые эмоции»

В прошедшем сезоне Плескачева Плескачева стала второй на этапе Гран-при России среди юниоров в Самаре и заняла третье место на первенстве России.

Лидия Плескачева: «Самое яркое событие сезона — Кубок Первого канала и первенство России. Я получила незабываемые эмоции» | Источник: Sports.Ru

"Думаю, это один из лучших моих сезонов. На прошлом первенстве России я не особо хорошо выступила, а в этом сезоне получилось показать хорошую меня.

Пока все мысли в работе. После соревнований начнем ставить новую программу, разучивать новые элементы. Отдых будет, но небольшой.

Самое яркое событие сезона? Кубок Первого канала и первенство России в Саранске. Я получила незабываемые эмоции. Как Туктамышева в роли капитана на Кубке Первого канала? По мне, она лучший капитан, который может быть. Она очень добрая, очень отзывчивая, все хорошие слова относятся к Лизе.

Я получила незабываемые эмоции, познакомилась с новыми людьми, которых я знала, но они не знали меня. Было очень круто!

Выходить в одной разминке с опытными соперницами не страшно. Даже на Кубке Первого канала у меня не было абсолютно никакого страха, мне было комфортно находиться среди этих девочек", — сказала Плескачева.

Читайте также от «Sports»
«В США даже дети понимают, что делать на дорожке. А у нас порой не понимают 30-летние». Интервью с самой быстрой девушкой России
Побит рекорд Овечкина!
Зачем футбольным вратарям вазелин?
«Валиева должна извиниться»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь