Лидия Плескачева: «Самое яркое событие сезона — Кубок Первого канала и первенство России. Я получила незабываемые эмоции» | Источник: Sports.Ru

"Думаю, это один из лучших моих сезонов. На прошлом первенстве России я не особо хорошо выступила, а в этом сезоне получилось показать хорошую меня.

Пока все мысли в работе. После соревнований начнем ставить новую программу, разучивать новые элементы. Отдых будет, но небольшой.

Самое яркое событие сезона? Кубок Первого канала и первенство России в Саранске. Я получила незабываемые эмоции. Как Туктамышева в роли капитана на Кубке Первого канала? По мне, она лучший капитан, который может быть. Она очень добрая, очень отзывчивая, все хорошие слова относятся к Лизе.

Я получила незабываемые эмоции, познакомилась с новыми людьми, которых я знала, но они не знали меня. Было очень круто!