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10:42 (мск), источник: Sports.Ru

Евгения Медведева: «Дедушки Валиевой не стало вскоре после Олимпиады, он ушел из жизни»

29 января 2024 года Cпортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на 4 года, начиная с 25 декабря 2021-го — дня, когда она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин.
Евгения Медведева: «Дедушки Валиевой не стало вскоре после Олимпиады, он ушел из жизни» | Источник: Sports.Ru

Адвокаты фигуристки не доказали, что она приняла запрещенный препарат случайно. На слушаниях Камила называла клубничный десерт от дедушки (отца бывшего партнера ее матери Геннадия Соловьева) вариантом попадания допинга в организм.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в результате расследования постановило, что нет никаких доказательств от Валиевой, что Геннадий Соловьев вообще существует.

«Я хочу спросить: а где дедушка Камилы? Была же версия по поводу десерта, дедушки… Где дедушка?» — спросил олимпийский чемпион Алексей Ягудин в шоу «Каток».

«Я тебе скажу, где дедушка. Дедушки не стало вскоре после Олимпиады, он ушел из жизни», — ответила Медведева.

Дополнение: позже Медведева опровергла свои слова и заявила, что информация о том, что дедушка Валиевой ушел из жизни, не соответствует действительности.

Китайцы с триметазидином показали, как спасать спортсменов. Жаль, Валиевой это уже не поможет.

Евгения Медведева: «Хочу извиниться за дезинформацию. Дедушка Валиевой жив и здоров. Прошу прощения у Камилы и ее семьи».

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