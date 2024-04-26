Евгения Медведева: «Дедушки Валиевой не стало вскоре после Олимпиады, он ушел из жизни»

Адвокаты фигуристки не доказали, что она приняла запрещенный препарат случайно. На слушаниях Камила называла клубничный десерт от дедушки (отца бывшего партнера ее матери Геннадия Соловьева) вариантом попадания допинга в организм.
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в результате расследования постановило, что нет никаких доказательств от Валиевой, что Геннадий Соловьев вообще существует.
«Я хочу спросить: а где дедушка Камилы? Была же версия по поводу десерта, дедушки… Где дедушка?» — спросил олимпийский чемпион Алексей Ягудин в шоу «Каток».
«Я тебе скажу, где дедушка. Дедушки не стало вскоре после Олимпиады, он ушел из жизни», — ответила Медведева.
Дополнение: позже Медведева опровергла свои слова и заявила, что информация о том, что дедушка Валиевой ушел из жизни, не соответствует действительности.
Китайцы с триметазидином показали, как спасать спортсменов. Жаль, Валиевой это уже не поможет.
Евгения Медведева: «Хочу извиниться за дезинформацию. Дедушка Валиевой жив и здоров. Прошу прощения у Камилы и ее семьи».