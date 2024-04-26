Евгения Медведева: «Дедушки Валиевой не стало вскоре после Олимпиады, он ушел из жизни» | Источник: Sports.Ru

Адвокаты фигуристки не доказали, что она приняла запрещенный препарат случайно. На слушаниях Камила называла клубничный десерт от дедушки (отца бывшего партнера ее матери Геннадия Соловьева) вариантом попадания допинга в организм.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в результате расследования постановило, что нет никаких доказательств от Валиевой, что Геннадий Соловьев вообще существует.

«Я хочу спросить: а где дедушка Камилы? Была же версия по поводу десерта, дедушки… Где дедушка?» — спросил олимпийский чемпион Алексей Ягудин в шоу «Каток».

«Я тебе скажу, где дедушка. Дедушки не стало вскоре после Олимпиады, он ушел из жизни», — ответила Медведева.

Дополнение: позже Медведева опровергла свои слова и заявила, что информация о том, что дедушка Валиевой ушел из жизни, не соответствует действительности.

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