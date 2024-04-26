Равнялась на Загитову, била старших девочек, еще в детстве была феноменом: как начинала Камила Валиева

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Камила Валиева родилась ровно 18 лет назад в Казани, где и начала заниматься фигурным катанием. И не только им: девочка также ходила на художественную гимнастику и в балетную студию. Со временем ради фигурной карьеры от других секций пришлось отказаться, но база была уже заложена.

Вот что рассказывала о Камиле ее первый тренер Ксения Иванова: «В далеком 2010 году в Казани я вела группу детей 2004−2005 года рождения. И где-то в середине сезона к нам в группу присоединилась маленькая, но очень смышленая девочка 2006 года рождения. Удивительно, но в четыре года Камила очень чисто говорила!



Невзирая на то, что Камила была младше своих одногруппников на год, а кого-то и на два, девочка быстро стала одним из лидеров группы. Камила выделялась пластикой, хорошей гибкостью, растяжкой. Уже тогда было видно, что девочка очень перспективная, талантливая. Помню, мы использовали любую возможность, чтобы заниматься на льду дополнительно. Ездили на каток в один из торговых центров города, так охранник катка, когда видел Камилу, всегда встречал ее словами: “Будущая чемпионка!”.



Камила была девочкой не по годам сообразительной, все схватывала быстрее, чем более старшие дети в группе. В спорте это тоже очень важное качество. С самого детства у нее было правильное отношение к занятиям, а я всегда говорю, что какими бы не были природные данные, большую роль играет желание самого ребенка. Было видно, что Камиле нравится раскрывать себя на льду.



Конечно, о больших титулах тогда не задумывалась, но понимала, что при правильной работе тренера и той поддержке, которую Камила получает от мамы, из нее может вырасти очень хорошая фигуристка».

Когда Камиле было шесть лет, она с мамой переехала в Москву. И прежде чем дойти до «Хрустального», Валиевой пришлось сменить сразу нескольких тренеров — она поработала с Мариной Кудрявцевой, Игорем Лютиковым, Станиславом Ковалевым и Натальей Дубинской. Иногда расставания были тяжелыми, о чем в интервью Матч ТВ рассказывал Лютиков.

— Все началось с того, что в группу пришли две девочки чуть постарше Камилы и начали ее морально съедать. Камила злилась, отбивалась, но от меня почему-то скрывала проблему. На сборе в Таллине у девочек случился конфликт, и Камила напала на своих одногруппниц. Никто из взрослых не видел, как все произошло, и те девочки преподнесли ситуацию так, будто Камила виновата — затеяла драку. Хотя потом выяснилось, что они сами ее спровоцировали. Камила даже не пыталась опровергнуть обвинения, и я с ней строго поговорил: пытался донести, что распускать руки — ненормально. Когда мы вернулись в Москву, Камила сказала матери, что больше не хочет заниматься в нашем коллективе. И они попросились в группу Наталии Дубинской.

Мне было очень обидно. Я не понимал причину: все шло на подъем, мы покоряли тройные прыжки, прогрессировали и строили массу планов. Я все для Камилы делал, отношения были хорошие. А тут, после неожиданной драки, когда мы уже запланировали новый сбор в Турцию, ученица уходит. Ладно бы, если что-то не получалось. Но Камила была на пике формы. Я пытался поговорить, приезжал к Валиевым домой. Алсу (мама Камилы — прим.) тоже мало что понимала, ибо дочь с ней не объяснилась. Сказала лишь, что ее обижают, но без подробностей. Алсу решила дать ребенку право выбора и потому не стала давить.

В 2017 году Валиева получила травму ноги, каких-то серьезных результатов добиться не удалось. Камила думала оставить фигурное катание, но все-таки решила показать себя Этери Тутберидзе.

«Если бы Тутберидзе не взяла меня в свою группу, я бы вообще ушла из фигурного катания. У меня был не совсем удачный сезон, и появились сомнения в перспективах. Я думала, что, может быть, лучше заниматься танцами, балетом. Но мы с мамой поговорили и решили пойти на просмотр в группу Этери Тутберидзе. Мы знали, что Этери Георгиевна может научить чему-то новому. К тому же там девочки прыгают четверные. Наверное, это тоже стало решающим фактором.



Очень хорошо помню свою первую тренировку: все бесконечно прыгали без устали, а у меня силы закончились к середине тренировки, но пришлось сцепить зубы и дорабатывать до конца.



Самым первым кумиром стала для меня Юлия Липницкая. Помню, как смотрела ее выступление на Олимпиаде в Сочи и мечтала, что тоже попаду на Олимпиаду. Когда уже работала в группе Этери Георгиевны, смотрела прокаты Алины Загитовой и старалась равняться на нее», — вспоминала Камила.