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15:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Евгений Плющенко сообщил, что перенёс пятую операцию на позвоночнике

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, а ныне тренер Евгений Плющенко выпустил обращение к фанатам, в котором рассказал о новой операции на позвоночнике.

Евгений Плющенко сообщил, что перенёс пятую операцию на позвоночнике | Источник: Чемпионат.com

«Друзья, три месяца назад я перенёс пятую, очередную сложнейшую операцию на позвоночнике. Мы это не афишировали и поэтому не стали проводить в России наш традиционный весенний ледовый тур. Первое шоу после операции было вчера в Минске! Рад, что выступил для Вас с моей командой! Хочу поблагодарить моего великого специалиста-врача — Дмитрия Николаевича Дзукаева за то, что невозможное становится возможным благодаря его золотым рукам. Вы сказали, что я через 3 месяца буду кататься, а я уже: катаюсь, вращаюсь и прыгаю! Возвращаюсь в полноценную спортивную жизнь благодаря вам!

Минск, спасибо за Ваш приём и сердца! 7500 зрителей увидели наши “Сказки Плющенко”! Впереди нас ждёт солнечные Ташкент и Баку! Готовимся», — написал Плющенко в своих социальных сетях.

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