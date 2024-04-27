Ксения Гущина: «Было бы безумно интересно снова посоревноваться с Туктамышевой. Люблю то, как она катается» | Источник: Sports.Ru

— Сезон завершен. Подведи его итоги.

— Сезон получился хороший. Отобралась везде, где надо было — и на чемпионат России, и на Спартакиаду. Показала нормальные результаты.

На этом турнире сказался конец сезона, ощущения могли быть и лучше, но не все так плохо. Знала, что мы будем выступать на этих соревнованиях, поэтому поддерживала форму до конца апреля.

— Уже есть планы на следующий сезон?

— Этот сезон только завершился, поэтому говорить о планах на следующий пока рано. В мае будет отдых, а потом уже будем вкатываться, готовится к следующему сезону.

— А если говорить в контексте всего фигурного катания, чего ждете от следующего сезона? Может, возвращения Елизаветы Туктамышевой?

— Было бы безумно интересно снова с ней посоревноваться. Я люблю Лизу, то, как она катается, поэтому всегда будет интересно ждать ее на соревнованиях, если она решит вернуться.

— После ухода Андрея Мозалева вы фактически стали лидером группы Кирилла Давыденко. Как вам быть в таком статусе?

— Я этого не ощущаю. У нас в принципе ничего не поменялось. Как работали, так и продолжаем работать.

— А вы поддерживаете общение с Андреем?