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23:27 (мск), источник: Sports.Ru

«Как вам наш кантилевер?» Трусова и Загитова показали совместный элемент на шоу

Серебряный олимпийский призер по фигурному катанию Александра Трусова и олимпийская чемпионка Алина Загитова показали, как исполняют кантилевер.

«Как вам наш кантилевер?» Трусова и Загитова показали совместный элемент на шоу | Источник: Sports.Ru

27 апреля фигуристки участвовали в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Нижнем Новгороде.

«Как вам наш с Алиной кантилевер?» — написала Трусова, опубликовав видео в телеграм-канале.

«Так все и было, только в момент кантилевера я думала о том, как бы не врезаться в Сашу», — написала Загитова под видео.

ВИДЕО.

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