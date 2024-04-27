«Как вам наш кантилевер?» Трусова и Загитова показали совместный элемент на шоу | Источник:

«Как вам наш с Алиной кантилевер?» — написала Трусова, опубликовав видео в телеграм-канале.

«Так все и было, только в момент кантилевера я думала о том, как бы не врезаться в Сашу», — написала Загитова под видео.