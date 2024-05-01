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09:39 (мск), источник: Sport24

Валиевой подарили огромный букет. Ее подруга заинтриговала по поводу того, кто это сделал: «Какой молодец!»

Известная российская фигуристка Камила Валиева 26 апреля отпраздновала 18-летие.

Валиевой подарили огромный букет. Ее подруга заинтриговала по поводу того, кто это сделал: «Какой молодец!» | Источник: Sport24

«Спасибо всем за поздравления и подарки?», — написала девушка, опубликовав несколько фотографий после дня рождения.

На одном из фото Валиева запечатлена на фоне огромного букета.

«Какой молодец тот, кто букет такой подарил!)» — написала в комментариях подруга Камилы, еще одна российская фигуристка Елизавета Худайбердиева.

Подписчицы Валиевой тут же атаковали Елизавету, оставляя в ее адрес комментарии подобного характера: «Признайся, это была ты?❤️»; «Спасибо за такой шикарный букет для Камы! ?».

Однако Худайбердиева следующим сообщением не подтвердила их догадки.

«Не меня хвалите?», — написала Елизавета, заинтриговав по поводу того, кто же на самом деле подарил шикарный букет Валиевой.

Один из подписчиков Камилы оставил такое сообщение: «Так, раз не Елизавета. Остается значит Алсу Анваровна, либо какой-то тайный поклонник? Лиза, Камик, ну не томите уже наши сердца камиботские, не терзайте наши души? А если серьезно, Лиз, Ками, я искренне рад за вас, что вы нашли друг дружку. Я от всей души желаю вам обеим иметь как можно больше вот таких вот самых настоящих, верных друзей. Которые пойдут с тобой и в огонь и в воду, в любой беде будут рядом. Вот такие друзья на самом деле дорогого стоят. Берегите друг друга и цените. Любим вас. Вам обеим по сердечку от меня и Левику отдельно?❤️❤️❤️».

Отвечать на это сообщение Худайбердиева не стала. Вопрос о том, кто же подарил Валиевой огромный букет, пока остается открытым.

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