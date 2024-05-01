Валиевой подарили огромный букет. Ее подруга заинтриговала по поводу того, кто это сделал: «Какой молодец!»
Известная российская фигуристка Камила Валиева 26 апреля отпраздновала 18-летие.
Известная российская фигуристка Камила Валиева 26 апреля отпраздновала 18-летие.
«Спасибо всем за поздравления и подарки?», — написала девушка, опубликовав несколько фотографий после дня рождения.
На одном из фото Валиева запечатлена на фоне огромного букета.
«Какой молодец тот, кто букет такой подарил!)» — написала в комментариях подруга Камилы, еще одна российская фигуристка Елизавета Худайбердиева.
Подписчицы Валиевой тут же атаковали Елизавету, оставляя в ее адрес комментарии подобного характера: «Признайся, это была ты?❤️»; «Спасибо за такой шикарный букет для Камы! ?».
Однако Худайбердиева следующим сообщением не подтвердила их догадки.
«Не меня хвалите?», — написала Елизавета, заинтриговав по поводу того, кто же на самом деле подарил шикарный букет Валиевой.
Один из подписчиков Камилы оставил такое сообщение: «Так, раз не Елизавета. Остается значит Алсу Анваровна, либо какой-то тайный поклонник? Лиза, Камик, ну не томите уже наши сердца камиботские, не терзайте наши души? А если серьезно, Лиз, Ками, я искренне рад за вас, что вы нашли друг дружку. Я от всей души желаю вам обеим иметь как можно больше вот таких вот самых настоящих, верных друзей. Которые пойдут с тобой и в огонь и в воду, в любой беде будут рядом. Вот такие друзья на самом деле дорогого стоят. Берегите друг друга и цените. Любим вас. Вам обеим по сердечку от меня и Левику отдельно?❤️❤️❤️».
Отвечать на это сообщение Худайбердиева не стала. Вопрос о том, кто же подарил Валиевой огромный букет, пока остается открытым.