Валиевой подарили огромный букет. Ее подруга заинтриговала по поводу того, кто это сделал: «Какой молодец!»

Один из подписчиков Камилы оставил такое сообщение: «Так, раз не Елизавета. Остается значит Алсу Анваровна, либо какой-то тайный поклонник? Лиза, Камик, ну не томите уже наши сердца камиботские, не терзайте наши души? А если серьезно, Лиз, Ками, я искренне рад за вас, что вы нашли друг дружку. Я от всей души желаю вам обеим иметь как можно больше вот таких вот самых настоящих, верных друзей. Которые пойдут с тобой и в огонь и в воду, в любой беде будут рядом. Вот такие друзья на самом деле дорогого стоят. Берегите друг друга и цените. Любим вас. Вам обеим по сердечку от меня и Левику отдельно?❤️❤️❤️».