Текущие события
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо
Спартак
Футбол. Еврокубки
22:00
Боруссия Д
ПСЖ
Хоккей. НХЛ
2.05
Даллас
Вегас
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
Нэшвилл
12
Хоккей. НХЛ
04:30
Виннипег
Колорадо
36
Хоккей. НХЛ
02:30
Каролина
Айлендерс
63
Все события
13:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Двукратный чемпион мира по танцам на льду покинул академию Евгения Плющенко

Двукратный чемпион мира по танцам на льду Максим Ставиский, работавший хореографом в академии олимпийского чемпиона Евгения Плющенко заявил, что прекратил работу с тренером Натальей Линичук и больше не работает в академии Плющенко.

Источник: РИА "Новости"

«Мы рассчитывали с Натальей Владимировной на более партнерские взаимоотношения, а ей больше нужны, так скажем, подчиненные. Нам это тоже оказалось немножко сложно. Не получилось, но тут нет ничего страшного ни с нашей точки зрения, ни с точки зрения Линичук. Спокойно разошлись», — приводит слова Ставиского «РИА Новости спорт».

Хореограф также рассказал, что ему и его жене Албене Денковой, с которой он выступал в танцах на льду, не очень комфортно подстраиваться под график тренерства, потому что работа с подопечными требует полной самоотдачи.

Ставиский и Денкова продолжат выступать в шоу Авербуха, несмотря на то, что завершили карьеру давно.

Читайте также от «Чемпионат.com»
«Условия МОК — обесценивание Олимпиады». Разговор со звездой сборной России
«Cудья был подкуплен». ЦСКА обвинили в нечестной победе в Кубке УЕФА
Овечкин пропал без вести. Что Америка говорит о двух поражениях Вашингтона
Китайских пловцов поймали на «допинге Валиевой». Почему их допустили до ОИ?
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь