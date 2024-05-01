Двукратный чемпион мира по танцам на льду покинул академию Евгения Плющенко

«Мы рассчитывали с Натальей Владимировной на более партнерские взаимоотношения, а ей больше нужны, так скажем, подчиненные. Нам это тоже оказалось немножко сложно. Не получилось, но тут нет ничего страшного ни с нашей точки зрения, ни с точки зрения Линичук. Спокойно разошлись», — приводит слова Ставиского «РИА Новости спорт».

Хореограф также рассказал, что ему и его жене Албене Денковой, с которой он выступал в танцах на льду, не очень комфортно подстраиваться под график тренерства, потому что работа с подопечными требует полной самоотдачи.