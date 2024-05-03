Бутырская о словах Жулина про «полупьяных» фигуристов: «Вы думаете, что Медведева и Загитова шампанское пьют перед выступлениями? Я в это не поверю» | Источник: Sports.Ru

В любом случае ты всегда стараешься, поскольку понимаешь, что пришли люди. Но когда соревнования нет, то я отношусь к этому так.

После показательных, понятное дело, все могут расслабиться. Но иногда бывает, что публика тебя так встречает, что аж получаешь кайф от показательного. Также бывает, что настолько устаешь от прокатов, что на показательной думаешь: «Ну сколько можно выступать?».

Я вам так скажу, что в день показательных выступлений никто не позволяет себе пить. Александр имеет право на свою точку зрения, но это я подтвердить не могу.

Да, может, бывают такие случаи, но не надо обобщать. Я бы многих спортсменов защитила.