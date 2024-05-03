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18:27 (мск), источник: Sports.Ru

Бутырская о словах Жулина про «полупьяных» фигуристов: «Вы думаете, что Медведева и Загитова шампанское пьют перед выступлениями? Я в это не поверю»

"Мне кажется, здесь все индивидуально. Я вот никогда не любила показательные выступления, потому что мне всегда важен соревновательный момент, а там его нет. Я вообще никогда прямо не любила эти выступления.

Бутырская о словах Жулина про «полупьяных» фигуристов: «Вы думаете, что Медведева и Загитова шампанское пьют перед выступлениями? Я в это не поверю» | Источник: Sports.Ru

В любом случае ты всегда стараешься, поскольку понимаешь, что пришли люди. Но когда соревнования нет, то я отношусь к этому так.

После показательных, понятное дело, все могут расслабиться. Но иногда бывает, что публика тебя так встречает, что аж получаешь кайф от показательного. Также бывает, что настолько устаешь от прокатов, что на показательной думаешь: «Ну сколько можно выступать?».

Я вам так скажу, что в день показательных выступлений никто не позволяет себе пить. Александр имеет право на свою точку зрения, но это я подтвердить не могу.

Да, может, бывают такие случаи, но не надо обобщать. Я бы многих спортсменов защитила.

Вы думаете, что Женя Медведева и Алина Загитова шампанское пьют перед выступлениями? Я в это не поверю. Не знаю, может, мальчишки могут, но за девочек я совершенно спокойна", — сказала Бутырская.

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