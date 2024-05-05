Фигуристка Камила Валиева дала совет современной молодежи

— Ой, на самом деле, я бы посоветовала заняться всем и сразу. Ну, нет, не сразу (улыбается). По очереди. Все попробовать и потом решить для себя, что тебе больше подходит. Потому что чем больше пробуешь, тем больше набираешься опыта и понимаешь, грубо говоря, что «математика мне больше нравится, а музыка — нет», — заявила Валиева в интервью «Авторадио».