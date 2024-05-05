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10:59 (мск), источник: Sport24

Фигуристка Камила Валиева дала совет современной молодежи

Российская фигуристка Камила Валиева обратилась с советом к представителям современной молодежи.

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18
фотографий
18
фотографий

— Что ты бы сказала молодым людям, что посоветовала?

— Ой, на самом деле, я бы посоветовала заняться всем и сразу. Ну, нет, не сразу (улыбается). По очереди. Все попробовать и потом решить для себя, что тебе больше подходит. Потому что чем больше пробуешь, тем больше набираешься опыта и понимаешь, грубо говоря, что «математика мне больше нравится, а музыка — нет», — заявила Валиева в интервью «Авторадио».

В январе Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года за употребление допинга перед Олимпиадой-2022.

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