Фигуристка Камила Валиева дала совет современной молодежи
Российская фигуристка Камила Валиева обратилась с советом к представителям современной молодежи.
Российская фигуристка Камила Валиева обратилась с советом к представителям современной молодежи.
— Что ты бы сказала молодым людям, что посоветовала?
— Ой, на самом деле, я бы посоветовала заняться всем и сразу. Ну, нет, не сразу (улыбается). По очереди. Все попробовать и потом решить для себя, что тебе больше подходит. Потому что чем больше пробуешь, тем больше набираешься опыта и понимаешь, грубо говоря, что «математика мне больше нравится, а музыка — нет», — заявила Валиева в интервью «Авторадио».
В январе Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года за употребление допинга перед Олимпиадой-2022.