Тарасова: не думаю, что шесть четверных — это потолок Малинина

«Не думаю, что шесть четверных — это потолок Малинина. Если он чувствует себе эту возможность [сделать пятерной] — он будет этого добиваться. Перспективы российских фигуристов на пятерной? Из них пока никто ничего не сказал», — сказала Тарасова Sport24.