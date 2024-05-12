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17:21 (мск), источник: Чемпионат.com

«Он кинул в меня соплёй». Медведева показала, как кормит слона на отдыхе

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании, российская фигуристка Евгения Медведева в социальных сетях поделилась видео с отдыха, на котором кормит слона.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Покормили бананами, но не мартышек.

В конце видео бонус», — подписала спортсменка видео, которое было опубликовано на её странице в социальных сетях.

Ранее Медведева высказалась об условиях допуска российских спортсменов на ближайшие Игры, которые пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. По словам спортсменки, те, кто выступал на Играх 2018 года, были уверены, что их условия слишком жёсткие. Однако время показало, что по сравнению с теми критериями, которые декларирует Международный олимпийский комитет сейчас, в Пхёнчхане к россиянам относились довольно-таки нормально.

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