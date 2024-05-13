«Не прошло и года». Алина Загитова опубликовала эпатажные фото в корсете

В ней она примерила образ, в котором сочетаются корсет в розовом оттенке, спортивные штаны и длинные кожаные сапоги.

«Не прошло и года», — подписала серию снимков Загитова.

21-летняя Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Помимо личного титула на ОИ Алина становилась чемпионкой мира 2019 года, серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, чемпионкой Европы 2018 года.