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18:19 (мск), источник: Чемпионат.com

«Не прошло и года». Алина Загитова опубликовала эпатажные фото в корсете

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в социальных сетях снимки с очередной фотосессии.

В ней она примерила образ, в котором сочетаются корсет в розовом оттенке, спортивные штаны и длинные кожаные сапоги.

«Не прошло и года», — подписала серию снимков Загитова.

21-летняя Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Помимо личного титула на ОИ Алина становилась чемпионкой мира 2019 года, серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, чемпионкой Европы 2018 года.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ю На фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

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