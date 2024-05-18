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09:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Фамилию не позорьте! Как пробиваются дети великих фигуристов

Дочь двукратного призера Олимпийских игр Ирины Слуцкой — Варвара — перешла в известную группу танцев на льду и получила перспективного партнера Глеба Гончарова. Дети легенд фигурного катания редко повторяют путь родителей, но РИА Новости Спорт рассказывает, кто и как пробивается в жизни с выдающимися генами.

Источник: РИА "Новости"

Иван Букин

Источник: РИА "Новости"

Их пара с Александрой Степановой настолько давно и успешно представляет нашу страну на соревнованиях, что потихоньку начинаешь забывать о еще более «звездном» следе папы Ивана — Андрея Букина. А он, между прочим, не просто фигурист, а настоящая легенда танцев на льду. Вместе с Натальей Бестемьяновой они рубились с великими британцами Джейн Торвилл/Кристофером Дином, побеждали на Олимпиаде, четырежды выигрывали чемпионат мира. Не будь Торвилл/Дина в нашей Вселенной, пара Бестемьянова/Букин могла остаться в истории едва ли не величайшей из «старой гвардии». Впрочем, они и так где-то близко к этому.

Есть стереотип, что дети столь известных родителей обычно не добиваются и части результатов своих отцов и матерей. Однако Иван Букин звездную фамилию уж точно не опозорил. С юных лет его считали чрезвычайно перспективным партнером, и в зрелые годы он лишь подтвердил этот статус. А дальше — победы на всех престижных юниорских турнирах (обыгрывали даже одногодок из Франции Габриэллу Пападакис/Гийома Сизерона!) три золота чемпионатов России, медали чемпионатов Европы, выступление на Олимпиаде… И все это — формально в статусе второй пары страны.

Сейчас, когда многолетние лидеры наших танцев Виктория Синицина/Никита Кацалапов поставили карьеру на паузу, у Степановой/Букина могло начаться полноценное золотое время. «Малину» портит лишь отстранение сборной России. Но когда оно завершится, у Саши с Ваней будут все шансы на большой триумф.

Александр Плющенко (Гном Гномыч)

Источник: РИА "Новости"

Имея папу-двукратного олимпийского чемпиона, не встать на коньки невозможно. Маленький Саша рос рядом со льдом — у Евгения Плющенко еще продолжалась активная соревновательная карьера и не прекращались ледовые шоу. А мама будущего фигуриста Яна Рудковская ради супруга даже встала на коньки и активно занялась продвижением фигурного катания.

Со временем влияние звездных родителей неминуемо распространилось на Александра. Сейчас ему 11 лет, он владеет тройными прыжками, блистает в шоу и мечтает о больших победах — одних только Олимпийских игр Саша хочет выиграть аж целых пять штук. А еще Александр — самый популярный российский одиночник. Один только его аккаунт в известной соцсети насчитывает порядка 1,5 миллионов подписчиков.

Диана Дэвис

Источник: РИА "Новости"

Пусть Этери Тутберидзе и не добилась больших высот в спортивной карьере, но на тренерском поприще равных ей нет уже много лет. При этом с основным своим «проектом» Этери Георгиевна определилась довольно давно. Имея в обойме великих Алину Загитову, Евгению Медведеву, Анну Щербакову, Александру Трусову, Камилу Валиеву, Алену Косторную и прочих-прочих, она без стеснений декларировала, что ее приоритет — карьера дочери.

В юности Диана тренировалась в одиночном катании вместе с мамой, однако из-за проблем со здоровьем реализовать свой потенциал в полной мере ей было трудно. Этери Георгиевна осознавала это и сама предложила дочери перейти в танцы на льду. Это решение оказалось верным — в паре с Глебом Смолкиным Диана не только получила возможность выступить на Олимпийских играх, но и стала серебряным призером чемпионата России.

С 2023 года пара Дэвис/Смолкин выступает за Грузию. И судя по текущему раскладу сил в мире, у них будут все шансы побороться за командную медаль Олимпиады 2026 года в Милане.

Ксения Макарова

Источник: РИА "Новости"

Дочь знаменитых советских парников Олега Макарова и Ларисы Селезневой, уехавших в США после окончания карьеры, Ксения первое время выступала за Штаты, но затем все же приняла решение перейти в сборную России. Годы ее спортивной карьеры пришлись на застой в нашей женской одиночке, и все же остаться в истории Ксении удалось. К примеру, в 2009 году она выиграла свой дебютный чемпионат России, обойдя будущих легенд Елизавету Туктамышеву и Аделину Сотникову. Однако на международной арене подтвердить успех ей так и не удалось.

А еще Ксения — одна из первых российских фигуристок, начавших учить четверные. Олег Макаров в интервью РИА Новости рассказывал, что одна из таких попыток закончилась серьезной травмой связок, после чего мысли о квадах поставили на паузу. И все же, по его словам, четверной у Ксении был на подходе.

София-Диана Казинс

Источник: РИА "Новости"

София-Диана росла в настоящей спортивной семье. Мама — олимпийская чемпионка в парном катании Елена Бережная, папа — британский фигурист Стивен Казинс. Так что ничего удивительного, что к 14 годам София прочно обосновалась в парном катании, а ее дуэтом с Александром Брегеем занялась бывший тренер Бережной — легендарная Тамара Москвина.

В первый же совместный сезон София и Александр завоевали бронзу первенства Санкт-Петербурга среди юниоров и стали вторыми на первенстве страны старшего возраста. И есть основания полагать, что в будущем результаты будут идти в гору.

Полина Тихонова

Источник: РИА "Новости"

Ее судьба чем-то напоминает Ксению Макарову. Родители Полины — Алексей Тихонов и Мария Петрова, чемпионы мира и двукратные чемпионы Европы в парном катании, однако дочка их пошла в одиночное катание. И стоит признать, что для первых шагов на юниорском уровне 14-летняя Полина смотрится отлично.

В минувшем сезоне она постоянно была рядом с подиумом на этапах юниорского Гран-при России, несмотря даже на огромный уровень конкуренцию и отсутствие (пока?) у нее ультра-си. На главных стартах — первенстве России и Финале Гран-при — получилось похуже (10 и 7 места), но все еще впереди.

Автор: Влад Жуков

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