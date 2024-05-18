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10:42 (мск), источник: Sports.Ru

Галлямов поздравил Загитову с 22-летием: «Много здоровья, вкусных булок, улыбок и новых слов для их обозначения!»

Сегодня олимпийской чемпионке Пхенчхана-2018 исполняется 22 года.

Галлямов поздравил Загитову с 22-летием: «Много здоровья, вкусных булок, улыбок и новых слов для их обозначения!» | Источник: Sports.Ru

"Поздравляем с днем рождения единственную и неповторимую Алину Загитову.

Много здоровья, много вкусных булок, много улыбок, много новых проектов и, как следствие, много новых слов для их обозначения!

Жизнерадостная и улыбчивая Алина, мы же еще и споем, и станцуем! С днем рождения, наша ЗАЯгитова!" — написал чемпион мира в парном катании Галлямов.

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