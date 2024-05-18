«Никогда не забуду ее поддержку»: секрет дружбы Загитовой и Щербаковой

Источник: Сайт организаторов вечера

Как все начиналось

Есть стереотип, что в спорте не бывает настоящей дружбы. Виной тому конфликт интересов, ведь первое место только одно, а изначальная склонность спортсменов к эгоизму — необходимое качество для выживания в конкурентной среде.

Довольно часто спортсмены этот стереотип подтверждают. Тем ценнее исключения с прочной дружеской связью. Пример — отношения двух олимпийских чемпионок по фигурному катанию Алины Загитовой и Анны Щербаковой.

Девушки знакомы с 2015 года, когда Загитова из Ижевска перебралась в Москву в «Хрустальный», где с самого детства каталась Щербакова. И хотя формальным «ветераном» группы Тутберидзе была Анна, изначально более высоким статусом по сравнению с ней обладала Алина. Ее готовили к Олимпиаде-2018 фактически на глазах у Щербаковой. Уже тогда они понемногу общались, хотя и посвящали все время тренировкам.

Первая же встреча на соревнованиях, впрочем, закончилась победой Щербаковой. Это было на чемпионате России-2019, где Загитова выступала после тяжелого олимпийского сезона. Анна тогда вынесла всех, включая Александру Трусову с Аленой Косторной. Но ей было всего 13 лет, так что на взрослый чемпионат мира поехала Загитова и убедительно его выиграла.

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Поддержка на Олимпиаде

Уже в следующем сезоне Алина и Аня встретились в рамках взрослой серии Гран-при, когда обе дошли до финала. Вот тут-то и стало очевидно, что младшая соперница выросла по-настоящему. Теперь между ними могла начаться равная борьба. Но вскоре после неудачного для себя финала Алина Загитова объявила о приостановке карьеры.

С этого момента их пути какое-то время шли хотя и близко, но в разных направлениях. Алина осваивала новую жизнь без фигурного катания, Анна шаг за шагом двигалась к медалям и титулам.

На Олимпиаде-2002 Щербакова, как позже признавалась в интервью Лауре Джугелия, получила самую большую поддержку именно от Загитовой:

«Никогда не забуду, как она меня поддержала. Была сложная ситуация с командными соревнованиями (Анну не взяли в команду, в обеих программах выступала Камила Валиева — прим.ред.). Я решения не обсуждаю и не осуждаю, федерация принимала решения в своих интересах. Но это не отменяет того, что мне лично было очень тяжело переживать тот период. В тот момент Алина написала за день до произвольной программы: ну что, Ань, ты выступаешь?».

Загитова в роли старшей подруги

Алина как будто взяла на себя роль старшей подруги, на правах более опытной и взрослой. Она помогала Ане сориентироваться на съемках «Ледникового периода» в тот сезон, когда они на пару были ведущими. Приходила навещать Аню после операции на ноге, поддерживая в период тяжелого восстановления.

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Они вместе ездят отдыхать на острова, выступают в ледовых шоу, ходят на светские мероприятия и не раз публично подчеркивали свои близкие отношения. Снимают смешные видео для соцсетей — например, в прошлом году показали, как танцуют и дурачатся под песню «Наколочки» шансон-группы «Воровайки».

Возможно, смягчающим обстоятельством для их дружбы стали два важных условия. Во-первых, разница в два года, что практически исключало продолжительное очное соперничество на льду. При этом два года — не такая уж большая разница в возрасте, чтобы разобщить интересы и сделать дружбу невозможной.

Во-вторых, Загитовой и Щербаковой объективно нечего делить. С точки зрения титулов они самые успешные российские фигуристки за последние 6 лет. Обе имеют золото Олимпиады, чемпионата мира и Европы. В общем, никаких поводов для внутреннего напряжения между ними нет.

Да, Анна Щербакова косвенно стала причиной досрочного завершения карьеры Алины Загитовой. Но если смотреть на ситуацию шире, Анна была лишь частью общего явления в фигурном катании, которое как лавина накрыло всех фигуристок доквадовой эпохи. На лавину не обижаются — ее просто пытаются избежать. Алина вовремя ушла в сторону, но сделала это, выиграв все, что могла.

Сегодня в день рождения Алины Анна выложила в социальных сетях поздравительное видео — на нем под забавную песню рэпера Эминема смонтированы кадры их совместного веселья. Наблюдать за такими теплыми отношениями чемпионок бесконечно приятно.