«Прыгала как взрослая, каталась как ребёнок». Роднина поздравила Загитову с днём рождения

«Поздравляю Загитову. Мы не знакомы, знаю её только по телевидению. Она мне запомнилась хорошим детским катанием на соревнованиях. У неё была качественная детская исполнительность. Загитова каталась как ребёнок. Прыгала как взрослая, а каталась как ребёнок.



Если говорить про её выступления, это чемпионат мира 2019 года. Тогда в первый раз увидела, что Загитова боролась. А выступление на Олимпиаде было замечательно чистое, хорошее, но очень детское. Просто на Олимпиаде хочется смотреть не юниорское катание, а взрослые соревнования.



Хотела бы я её возвращения? Зачем нам возвращаться в старое?! К тому же Загитова сейчас кататься так же, как в 2018 и 2019 году, уже не может. Болельщики скучают? Но я не отношусь к болельщикам. Нахожусь в области тех, кто более профессионально смотрят на выступления. У меня другой взгляд, иное отношение», — приводит слова Родниной Sport24.