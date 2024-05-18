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20:10 (мск), источник: Чемпионат.com

«Прыгала как взрослая, каталась как ребёнок». Роднина поздравила Загитову с днём рождения

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Государственной думы Ирина Роднина поздравила олимпийскую чемпионку Алину Загитову с днём рождения, а также рассказала, чем ей запомнилась спортсменка.

«Прыгала как взрослая, каталась как ребёнок». Роднина поздравила Загитову с днём рождения | Источник: Чемпионат.com

«Поздравляю Загитову. Мы не знакомы, знаю её только по телевидению. Она мне запомнилась хорошим детским катанием на соревнованиях. У неё была качественная детская исполнительность. Загитова каталась как ребёнок. Прыгала как взрослая, а каталась как ребёнок.

Если говорить про её выступления, это чемпионат мира 2019 года. Тогда в первый раз увидела, что Загитова боролась. А выступление на Олимпиаде было замечательно чистое, хорошее, но очень детское. Просто на Олимпиаде хочется смотреть не юниорское катание, а взрослые соревнования.

Хотела бы я её возвращения? Зачем нам возвращаться в старое?! К тому же Загитова сейчас кататься так же, как в 2018 и 2019 году, уже не может. Болельщики скучают? Но я не отношусь к болельщикам. Нахожусь в области тех, кто более профессионально смотрят на выступления. У меня другой взгляд, иное отношение», — приводит слова Родниной Sport24.

Сегодня, 18 мая, фигуристке исполнилось 22 года. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).

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