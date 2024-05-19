Валиева поздравила Загитову с днём рождения

Российская фигуристка Камила Валиева назвала союз России и Китая новой философией международных отношений, а также отметила, что такое сотрудничество несёт пользу обеим странам. Напомним, 29 января CAS принял решение о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Пекине. Отсчёт срока дисквалификации ведётся от декабря 2021 года. Все результаты фигуристки с этого момента аннулированы.