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13:27 (мск), источник: Sports.Ru

Анастасия Волочкова: «Загитова каждый раз терпит нападки за свою красоту, прямоту и счастье. Только сильным людям даются испытания»

18 мая олимпийской чемпионке Загитовой исполнилось 22 года.

Анастасия Волочкова: «Загитова каждый раз терпит нападки за свою красоту, прямоту и счастье. Только сильным людям даются испытания» | Источник: Sports.Ru

"Я очень люблю Алину, этот человек принес славу России! Каждый раз она терпит какие‑то нападки за свою красоту, прямоту и счастье.

Я всегда на ее стороне и желаю ей процветания, еще больше успехов и всего самого лучшего, что есть на этой планете.

Только сильным людям даются испытания, ровно как и нападки происходят только на состоявшихся людей, я как никто ее понимаю", — сказала заслуженная артистка РФ Волочкова.

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