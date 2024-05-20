Анастасия Волочкова: «Загитова каждый раз терпит нападки за свою красоту, прямоту и счастье. Только сильным людям даются испытания»
18 мая олимпийской чемпионке Загитовой исполнилось 22 года.
18 мая олимпийской чемпионке Загитовой исполнилось 22 года.
"Я очень люблю Алину, этот человек принес славу России! Каждый раз она терпит какие‑то нападки за свою красоту, прямоту и счастье.
Я всегда на ее стороне и желаю ей процветания, еще больше успехов и всего самого лучшего, что есть на этой планете.
Только сильным людям даются испытания, ровно как и нападки происходят только на состоявшихся людей, я как никто ее понимаю", — сказала заслуженная артистка РФ Волочкова.