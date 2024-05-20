Анастасия Волочкова: «Загитова каждый раз терпит нападки за свою красоту, прямоту и счастье. Только сильным людям даются испытания» | Источник: Sports.Ru

"Я очень люблю Алину, этот человек принес славу России! Каждый раз она терпит какие‑то нападки за свою красоту, прямоту и счастье.

Я всегда на ее стороне и желаю ей процветания, еще больше успехов и всего самого лучшего, что есть на этой планете.