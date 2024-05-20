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20:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Плющенко рассказал о перенесенной сложнейшей операции

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о перенесенной сложнейшей операции на позвоночнике. Его слова приводит Sport24.

Источник: РИА "Новости"

Бывший спортсмен заявил, что его прооперировали три месяца назад. Его операция длилась пять часов. В результате Плющенко заменили конструкцию на нижнем отделе позвоночника.

Об операции Плющенко стало известно 27 апреля. Тогда он поблагодарил своего лечащего врача Дмитрия Дзукаева.

Плющенко является обладателем рекорда по количеству олимпийских наград в фигурном катании: в его активе четыре медали Игр. Помимо двух золотых он завоевал две серебряные медали. Кроме того, фигурист — трехкратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы.

Плющенко объявил о завершении карьеры в 2017 году. По его словам, на этот шаг его подтолкнули многочисленные травмы и операции. В данный момент он занимается тренерской деятельностью, а также гастролирует со своим ледовым шоу.

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