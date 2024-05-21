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01:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Глубокая рана и швы. Еще одна фигуристка будет сражаться за США

Одна из видных в недавнем прошлом партнёрш российских танцев на льду Аннабель Морозова все-таки продолжит свою карьеру в США. РИА Новости Спорт рассказывает, почему у ее пары с талантливым фигуристом Игорем Еременко не получилось совместного будущего ни в России, ни в Европе.

Российская фигуристка будет кататься за США. Как так вышло? | Источник: Спорт РИА Новости

Отъезд к отцу

На первый взгляд, у этой истории несчастливый финал. Аннабель Морозова и Игорь Еременко — пара красивая, селективная даже. Он — опытный, достаточно титулованный партнёр с явным желанием добиваться большего. Она — яркая, катучая партнерша, которой отчаянно не везло на партнеров. То не совпадали по взглядам на жизнь и карьеру, то общий уровень пары не располагал к большим результатам.

И тут — катарсис. Их взяла к себе Анжелика Крылова, которой сейчас, пожалуй, нет равных в умении «упаковать» пару так, чтобы её «захотели» все. Они скатались достаточно быстро и вышли в сезон, имевший все шансы стать прорывным. У них шикарный ритм-танец под Another One Bites The Dust — музыка символичная, ведь они вклинивались в борьбу за призовую тройку так резко и бесповоротно, что многим другим действительно только и оставалось, что глотать пыль.

Если бы не одно «но». Уже на первом старте их непродолжительная совместная карьера фактически подошла к концу. На раскатке перед ритм-танцем на Гран-при в Красноярске другая фигуристка Елизавета Шанаева случайно ударила Аннабель коньком по ноге. Итог — глубокая рана и несколько швов.

Тот ритм-танец они все же откатали, причем довольно успешно. Но на произвольный уже не вышли — как и на все последующие турниры. В ноябре, в разгар подготовки к чемпионату России (они не отобрались туда по критериям, но могли попасть «решением федерации»), РИА Новости сообщило, что пара неожиданно завершила работу с Крыловой. Прощаясь с Анжеликой Алексеевной, ребята объявили, что переезжают в США к отцу Аннабель — известному тренеру и хореографу Николаю Морозову.

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Почему не вышло заявиться за Францию?

И возвращаться не планируют. Изначально предполагалось, что пара перейдет в сборную Франции. У Аннабель, как гражданки этой страны (а также России и США), было все для этого, но с Игорем пришлось бы что-то делать. Правила получения гражданства Франции довольно суровы. Ребята многое сделали для получения гражданства Игоря, но разговоры с Францией нужного результата в итоге не дали.

Поэтому спустя довольно короткое время после отъезда в Штаты фокус сменился — как раз на сборную США. И вот принципиальное решение уже принято — Аннабель в ближайшее время должна официально стать частью американской фигурной семьи, а Игорь…

Кажется, что его в этой ситуации просто кинули. На деле же все не совсем так. Во-первых, решение Аннабель встать в пару с американцем Джеффри Ченом можно назвать совместным. Игорь был в курсе ситуации и с пониманием отнесся к желанию партнёрши успеть выступить на Олимпиаде-2026 в Милане. Самому же Игорю до отъезда на Игры паспорт (хоть французский, хоть американский) получить никак не удавалось.

Во-вторых, Игорь открепляться от ФФККР не планирует — равно как и возвращаться в Россию тоже. Из этого следует вывод, что они с Аннабель, скажем так, не прощаются. И вряд ли вызовет удивление, если на первом же совместном старте новой пары их будут выводить папа Аннабель и Игорь — только уже в другом качестве.

Что же насчёт пары, то Аннабель в лице Джеффри получила не только билет в Милан (или по крайней мере бронь билета), но и крайне перспективного партнера. У них отличная разница в возрасте (23 у Аннабель против 21 — у Джеффри), а сам партнёр со своей предыдущей партнёршей довольно высоко котировался в США на национальном уровне. И учитывая, что Аннабель уж точно более классная партнерша, у них с Джеффри будут все шансы на попадание в сборную на главные старты. Если не с первых мест, то со вторых-третьих уж точно.

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