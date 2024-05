Глубокая рана и швы. Еще одна фигуристка будет сражаться за США

И тут — катарсис. Их взяла к себе Анжелика Крылова, которой сейчас, пожалуй, нет равных в умении «упаковать» пару так, чтобы её «захотели» все. Они скатались достаточно быстро и вышли в сезон, имевший все шансы стать прорывным. У них шикарный ритм-танец под Another One Bites The Dust — музыка символичная, ведь они вклинивались в борьбу за призовую тройку так резко и бесповоротно, что многим другим действительно только и оставалось, что глотать пыль.