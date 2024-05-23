Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «С Алиной мы на контакте. Она очень компетентный человек, который хочет с нами реализовать проект»
Строительство объекта в Казани планируют начать летом 2024 года.
Строительство объекта в Казани планируют начать летом 2024 года.
"С Алиной мы на контакте. Она очень компетентный человек, который хочет совместно с нами реализовать этот проект. Мы финализировали техническое задание.
Сейчас разрабатываем проектно-сметную документацию. К августу у нас будет проект, который мы начнем реализовывать. Идем по дорожной карте", — сказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
Чем займется Загитова в школе имени Загитовой? Хочет руководить и тренировать, но ей нельзя.