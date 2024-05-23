19:09 (мск), источник: Газета.Ру

Казахстан подал запрос на переход российской фигуристки

Казахстан подал запрос в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) о переходе одиночницы Софьи Самоделкиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Казахстан подал запрос на переход российской фигуристки | Источник: Газета.Ру

По информации источника, ФФККР не планирует препятствовать переходу. В случае, если все детали будут урегулированы, то спортсменка сможет вернуться на международную арену уже в новом сезоне.

В сезоне 2022 года на этапе Гран-при России в Самаре Самоделкина одержала победу по результатам короткой и произвольной программ, опередив призера Олимпийских игр Александру Трусову и Ксению Гущину.

В марте 2023 года Самоделкина участвовала в финале Гран-при России, куда отобралась благодаря занятым на этапах первому и второму местам. В обеих программах спортсменка допустила несколько ошибок и заняла итоговое 11-е место, набрав 185,54 балла.

Этим летом фигуристка сменила российское гражданство на казахское.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований в 2022 году. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

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