Казахстан подал запрос на переход российской фигуристки | Источник: Газета.Ру

По информации источника, ФФККР не планирует препятствовать переходу. В случае, если все детали будут урегулированы, то спортсменка сможет вернуться на международную арену уже в новом сезоне.

В сезоне 2022 года на этапе Гран-при России в Самаре Самоделкина одержала победу по результатам короткой и произвольной программ, опередив призера Олимпийских игр Александру Трусову и Ксению Гущину.

В марте 2023 года Самоделкина участвовала в финале Гран-при России, куда отобралась благодаря занятым на этапах первому и второму местам. В обеих программах спортсменка допустила несколько ошибок и заняла итоговое 11-е место, набрав 185,54 балла.

Этим летом фигуристка сменила российское гражданство на казахское.