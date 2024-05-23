Тарасова отреагировала на переход российской фигуристки под флаг Казахстана
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала смену спортивного гражданства Софьей Самоделкиной, передают Vesti.kz.
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала смену спортивного гражданства Софьей Самоделкиной, передают Vesti.kz.
Федерация фигурного катания на коньках России разрешила ей выступать за Казахстан.
«Никак не могу относиться к тому, что Самоделкину отпустили в Казахстан. Девочка хочет перейти туда, значит, пусть идет, куда хочет. У нас нет в ней заинтересованности, поэтому решение верное. Для российского фигурного катания уход Самоделкиной — не потеря», — приводит слова Тарасовой Sport24.
Самоделкина — серебряный призер Гран-при среди юниоров в Словении (2021), серебряный призер первенства России среди юниоров (2022), победитель финала Кубка России среди юниоров (2020), победитель Мемориала Дениса Тена (2021) в соревнованиях юниоров, серебряный призер II этапа Гран-при России «Бархатный сезон» (2022), победитель V этапа Гран-при России «Волжский пируэт» (2022). Мастер спорта России.