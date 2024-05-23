21:06 (мск), источник: Vesti.kz

Тарасова отреагировала на переход российской фигуристки под флаг Казахстана

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала смену спортивного гражданства Софьей Самоделкиной, передают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

Федерация фигурного катания на коньках России разрешила ей выступать за Казахстан.

«Никак не могу относиться к тому, что Самоделкину отпустили в Казахстан. Девочка хочет перейти туда, значит, пусть идет, куда хочет. У нас нет в ней заинтересованности, поэтому решение верное. Для российского фигурного катания уход Самоделкиной — не потеря», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Самоделкина — серебряный призер Гран-при среди юниоров в Словении (2021), серебряный призер первенства России среди юниоров (2022), победитель финала Кубка России среди юниоров (2020), победитель Мемориала Дениса Тена (2021) в соревнованиях юниоров, серебряный призер II этапа Гран-при России «Бархатный сезон» (2022), победитель V этапа Гран-при России «Волжский пируэт» (2022). Мастер спорта России.

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