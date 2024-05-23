Тарасова отреагировала на переход российской фигуристки под флаг Казахстана

«Никак не могу относиться к тому, что Самоделкину отпустили в Казахстан. Девочка хочет перейти туда, значит, пусть идет, куда хочет. У нас нет в ней заинтересованности, поэтому решение верное. Для российского фигурного катания уход Самоделкиной — не потеря», — приводит слова Тарасовой Sport24.