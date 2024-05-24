00:41 (мск), источник: Sport24

Объявлен состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2024/25

Стал известен состав национальной сборной России по фигурному катанию на предстоящий сезон-2024/25.

Объявлен состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2024/25 | Источник: Sport24

Женщины: Алина Горбачева, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Ксения Синицына, Анна Фролова, Вероника Яметова.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Марк Кондратюк, Даниил Самсонов, Евгений Семененко.

Пары: Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук, Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков.

Танцы на льду: Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Екатерина Миронова Евгений Устенко, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, Александра Степанова/Иван Букин, Ирина Хавронина/Девид Нарижный, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин.

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