Объявлен состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2024/25
Стал известен состав национальной сборной России по фигурному катанию на предстоящий сезон-2024/25.
Стал известен состав национальной сборной России по фигурному катанию на предстоящий сезон-2024/25.
Женщины: Алина Горбачева, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Ксения Синицына, Анна Фролова, Вероника Яметова.
Мужчины: Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Марк Кондратюк, Даниил Самсонов, Евгений Семененко.
Пары: Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук, Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков.
Танцы на льду: Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Екатерина Миронова Евгений Устенко, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, Александра Степанова/Иван Букин, Ирина Хавронина/Девид Нарижный, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин.