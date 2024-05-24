Пробила железный занавес: реально топовая фигуристка покидает Россию | Источник: Спорт РИА Новости

Одна из самых талантливых фигуристок России последних лет Софья Самоделкина получила добро на выступления за Казахстан. РИА Новости Спорт рассказывает, как спортсменка из академии Евгения Плющенко смогла сменить спортивное гражданство и что ее ждет дальше.

Российский паспорт придется сдать

Глава ФФККР Антон Сихарулидзе совсем недавно говорил, что его позиция по переходам спортсменов в другие сборные категоричная — никаких откреплений без крайней необходимости. Но проходит исполком ФФККР, куда целыми стопками полетели запросы на смену спортивного гражданства, а наши чиновники возьми их, да и одобри. Причем люди-то ушли не последние. К примеру, наша звездочка Софья Самоделкина, переход которой в сборную Казахстана растянулся настолько и оброс такими подробностями, что по нему уже сейчас можно снимать короткометражку — то ли в драматическом жанре, то ли в комедийном.

Но как и почему ее вообще отпустили? Ведь Сихарулидзе на словах обещал железный занавес, а не прощальный взмах платком. Более того — с уходом настолько сильной спортсменки именно в женском одиночном катании мы давно не сталкивались, и учитывая, что в основной состав сборной на следующий сезон вошли сразу три девушки без ультра-си из шести возможных, нам еще может это аукнуться.

Логику федерации можно усмотреть в двух тезисах. Во-первых, фактор казахстанского паспорта, заблаговременно полученного Софьей еще прошлым летом, почти наверняка был ключевым. Учитывая законодательство Казахстана, не допускающее наличие двух гражданств, Самоделкина по достижении совершеннолетия (сейчас ей 17 лет) почти наверняка столкнется с необходимостью сдать российский паспорт. А это значит, что даже при всем желании выступать на внутренних соревнованиях она сможет разве что вне конкурса, а на международных — вообще никак.

Нужен ли сборной такой спортсмен? Скорее всего, нет. И даже ультра-си (а их у Софы в избытке, когда она в хорошей форме) никак не смогут на это повлиять.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241088&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Шансы на олимпийское золото

Во-вторых, медицинская карта Софьи не идет ей в плюс. Только за последние два года она довольно много времени провела за восстановлением от различных повреждений — что, безусловно, абсолютно нормально в вакууме, но совершенно не позволительно в мире российской женской одиночки.

Через год ей будет 18, и различных микроповреждений станет еще больше. В то же время где-то на другом льду (а то и на том же, где занимается она сама) уже подрастут новые талантливые спортсменки юного возраста, готовые прыгать сколько угодно ультра-си уже сейчас. В условиях такой конвейерной системы, дающей неоспоримо высокие результаты, но при этом жестко отбраковывающей всех, кто отстал, ценность фигуристок типажа Софьи начинает снижаться год за годом. И даже если допустить, что завтра краник сложных элементов в нашем спорте вдруг перекроется, девочки пусть и с тройными прыжками будут в приоритете за счет банальной способности больше работать и меньше уставать.

Все это подвело, вероятно, федерацию к двум стульям — на одном человеческое отношение к спортсмену, который в современные критерии нашего спорта уже не совсем вписывается, а на другом — роль собаки на сене. И тут однозначно стоит похвалить членов ФФККР за выбор в пользу первого. Вчера мы стали свидетелем очередной ситуации, когда слова расходятся с делами, но на сей раз это даже хорошо.

При этом означает ли все вышесказанное, что Самоделкина российскому спорту не нужна? Этот тезис, к примеру, довольно активно педалирует великий тренер Татьяна Анатольевна Тарасова, в чьем авторитете, с одной стороны, сомневаться не приходится, а с другой — в данном случае очень хочется.

Потому как Софья — фигуристка отнюдь не слабая. Будучи еще, по сути, юниоркой она уже демонстрировала способность зрело преподносить свои программы, и этот навык она оттачивала беспрерывно. Когда она катает чисто, у нее все шансы на высокие компоненты — и это в дополнение к выдающимся техническим возможностям.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241414&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Раньше она на тренировках собирала все четверные и тройной аксель. Сейчас набор, конечно, стал попроще, но это все еще очень уверенные тройной аксель + четверной сальхов в различных вариациях. На международном уровне по одному стабильному ультра-си в короткой и в произвольной программах — почти стопроцентный шанс на победу. Да даже на внутрироссийском уровне, еще совсем недавно перекормленном сложнейшими элементами у женщин, этого бы хватило, чтобы в прошлом сезоне уверенно идти за чемпионкой всего и вся Аделией Петросян.

При одном условии — если Софья сможет оставаться здоровой. Скачки в форме, вызванные перерывами на восстановление, могут обернуться чуть ли не полной потерей ультра-си, без которых обыграть нынешнюю царицу мира Каори Сакамото ей просто никто не даст. Софье кровь из носу необходим стабильный, ровный следующий сезон, потому как ему уготована роль публичных смотрин. Если она покажет себя зрителям и судьям с должной стороны, к Олимпиаде-2026 ее начнут оценивать по достоинству. И в данном случае это означает не просто подиум крупных турниров, а золотые медали. В идеале — все, какие только возможны.

Но до того еще должно пройти время. Ожидать разгромов от Самоделкиной уже к грядущей осени не стоит, как бы этого ни хотелось — во-первых, конкретно на первый год цели немного другие, а во-вторых, не дадут. Международным судьям нужно привыкнуть к новой претендентке на мировое лидерство, а ей — к тому, как судят «там» и что «там» ценится больше всего. Чаще всего «там» и «тут» в плане желаний арбитров хоть на сколько-то, но отличается.

И все же к Олимпийским играм 2026 года в Милане Софья должна подойти в ранге лидера. И тогда мы вновь можем получить золотую медалистку из России в женском одиночном — четвертый цикл кряду, чего ранее в истории никогда не случалось. И пусть злые языки и будут пытаться вставить свое веское «но», слушать их совершенно не обязательно.

Вместо этого мы можем пожелать Софье большой удачи. Она свой шанс заслужила уже давно.