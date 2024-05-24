Роднина о школе Загитовой: «К открытию отношусь замечательно. Очень важно, чтобы наши именитые спортсмены приходили в спорт как наставники» | Источник: Sports.Ru

— Как вы относитесь к планам по открытию школы фигурного катания Алины Загитовой?

— К открытию школы отношусь замечательно. Мне кажется, очень важно, чтобы наши именитые спортсмены приходили снова в спорт как педагоги и наставники. Это будет очень важно. Буквально вчера я была в академии Евгения Плющенко и видела, какое количество детей занимается там. Как он сам с увлечением не просто приходит на работу, а вот видно, что это ему приносит огромное удовольствие.

Было время, у нас проводились соревнования «Страна чемпионов». Многие дети хотели бы выступать на соревнованиях имени Александра Карелина, той же Загитовой или Алексея Немова. Тогда и соревнования будут более направленными.

И, естественно, каждый чемпион станет следить за этими соревнованиями, уделять им особое внимание, так как это его именные соревнования. Дети же всегда реагируют, когда им уделяют больше внимания и интереса.

— А как вы воспринимаете метания Загитовой от бокса и фехтования до журналистики?

— Это не метания. Она ушла из фигурного катания в ранге олимпийской чемпионки. И что? А почему вы не считаете, что ей будет полезно попробовать себя и там и там? Я тоже, когда закончила выступать, работала в ЦК ВЛКСМ…

— Вместе с Владиславом Третьяком?

— Нет, он там не работал. Потом я работала в институте, потом я руководила группой в парном катании, потом я работала по контракту в Международном центре фигурного катания. Почему нет? Молодежь имеет право мечтать, дерзать и действовать, — сказала трехкратная олимпийская чемпионка Роднина.