Жизнь кипит, несмотря на дисквалификацию. Валиева покоряет шоу-бизнес и политику

Текущий год для Камилы Валиевой — во всех смыслах поворотный. Спортивная карьера фигуристки прервалась из-за жестокого вердикта CAS, и теперь Камиле приходится строить новую жизнь. Но она не отчаивается и с удовольствием ищет себя. В конце концов, девушке и без отстранения нужно было бы определяться со своим будущим именно сейчас, ведь этот год у неё — выпускной. Валиева вовсю готовится к поступлению, но не забывает и про светскую жизнь, и про работу.

Жизнь фигуристки кипит, даже несмотря на то что спорт пришлось поставить на паузу. Чем же она сейчас занята?

Внедряется в шоу-бизнес и политику

22 мая для Валиевой прозвенел последний звонок: Камила закончила 11‑й класс школы ЦСиО «Самбо‑70». Фигуристка ответственно подошла к мероприятию, появившись на нём в стильном белом брючном костюме и с новой причёской. Камила не из тех, кто часто экспериментирует с внешностью, поэтому увидеть её с каре было необычно. Видимо, новой причёской девушка решила отметить начало новой жизни. Но куда она её приведёт, пока точно не знает даже сама Валиева.

Фигуристка планирует поступать в несколько вузов, однако в какие — пока не раскрывает. Камила говорила, что собирается сдавать на ЕГЭ русский, английский, обществознание и биологию — по этим предметам можно предположить, что Валиева будет поступать на тренера и, возможно, на журналиста. Путь фигуристке предстоит непростой, однако при всём при этом она не только ударяется в подготовку к экзаменам, но и успевает просто жить.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241472&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сразу после последнего звонка Камила направилась на премию RU.TV. Фигуристка сменила наряд на более эффектный и провела вечер в компании друзей-блогеров. Светские мероприятия за последние месяцы стали неотъемлемой частью жизни Валиевой, и она не собирается от них отказываться. Это понятно, потому что Камила начала строить карьеру в шоу-бизнесе, и ей важно быть на виду.

«Я прохожу кастинги на киношные и телевизионные проекты. Буду развиваться в этом, так что, надеюсь, вы меня ещё увидите», — делилась Камила ещё в марте. С этого момента в качестве приглашённой звезды фигуристка побывала на КВН и в «Битве экстрасенсов». А совсем недавно Валиева объявила, что будет вести шоу на Первом канале, так что походы по кастингам, очевидно, принесли свои плоды. Не будем забывать, что Камила планирует записать трек совместно с певицей Mia Boyka, но его премьера откладывается из-за того, что фигуристка хочет подтянуть вокал.

Внедряется Валиева и в политическую жизнь страны. Фигуристка активно следит за деятельностью президента России, на Играх будущего Камиле даже удалось лично пообщаться с Владимиром Путиным и заручиться его поддержкой. Камила внимательно следила за президентскими выборами, сопровождала на избирательный участок свою маму и делилась своими соображениями о том, почему этот процесс важен. 7 мая Валиева посетила церемонию инаугурации Владимира Путина. Камила и сейчас продолжает делиться своим мнением о разных политических процессах, например, недавно она сделала пост о союзе России и Китая, назвав его новой философией международных отношений. Кто знает, может, когда-нибудь мы увидим Валиеву и в кресле чиновника.

Готовится к шоу в Китае и России

Несмотря на дисквалификацию, фигурное катание продолжает оставаться неотъемлемой частью жизни Камилы. Спустя несколько месяцев после вынесения вердикта CAS стало понятно, что фигуристка сможет выступать в ледовых шоу. Первыми, кто пришёл Валиевой на помощь, оказались как раз китайцы. Они предложили создать девушке сольное шоу, где её выступления будут дополнять профессиональные артисты.

«Сейчас разрабатывается такой проект. На ледовом шоу главной героиней буду именно я. Кататься буду только я, но при этом вокруг меня будет действие из потрясающих танцоров, артистов, музыкантов. Это должно быть что-то новое и интересное. Это не чисто ледовое шоу, на льду буду кататься только я. Фигуристов других не будет. Я очень счастлива, потому что за это время так соскучилась по льду, и по выступлениям, и по болельщикам», — сказала Валиева в эфире «Авторадио».

Российские зрители тоже смогут увидеть Камилу на льду. После долгих консультаций с ВАДА агенты фигуристки получили разрешение на её участие в шоу Татьяны Навки. Валиева сыграет главную роль в спектакле «Руслан и Людмила», а также появится в «Вечерах на хуторе». Оба шоу будут проходить летом в Сочи, планируется, что Камила будет участвовать в них с июля, когда закроет вопрос с поступлением.

Есть ощущение, что жизнь Валиевой после отстранения от спорта стала даже насыщеннее, чем до него. Фигуристка открывается новому и ищет себя в самых разных сферах. Очевидно, Камила хочет продуктивно провести время до истечения срока дисквалификации, но хочется верить, что новая жизнь не затянет её настолько, что она решит не возвращаться в спорт. Всё-таки ещё остаётся надежда, что Валиева не сказала последнего слова в фигурном катании.