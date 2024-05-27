13:27 (мск), источник: Sports.Ru

Евгения Медведева: «Динамо» еще дойдет до чемпионства, уверена. 48 лет ждали, и еще подождем"

В последнем туре Мир РПЛ бело-голубые уступили «Краснодару» со счетом 0:1 и опустились на третье место в итоговой таблице.

Евгения Медведева: «Динамо» еще дойдет до чемпионства, уверена. 48 лет ждали, и еще подождем" | Источник: Sports.Ru

«Было грустно, когда “Динамо” упустило чемпионство. У меня тоже было, что я проигрывала в шаге от чемпионства — это не разочарование, а добрая грусть, что такое было, но не получилось.

У «Динамо» будет еще много возможностей взять чемпионство. У меня таких возможностей не было. Уверена, что «Динамо» еще дойдет до чемпионства. 48 лет ждали, и еще подождем, что поделать", — сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.

Евгения Медведева: «Фигурное катание взлетело и стремится на ту же планку, где футбол. Мы вас догоним, ребята, уверена».

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