Евгения Медведева: «Динамо» еще дойдет до чемпионства, уверена. 48 лет ждали, и еще подождем" | Источник: Sports.Ru

«Было грустно, когда “Динамо” упустило чемпионство. У меня тоже было, что я проигрывала в шаге от чемпионства — это не разочарование, а добрая грусть, что такое было, но не получилось.

У «Динамо» будет еще много возможностей взять чемпионство. У меня таких возможностей не было. Уверена, что «Динамо» еще дойдет до чемпионства. 48 лет ждали, и еще подождем, что поделать", — сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.