17:27 (мск), источник: Sports.Ru

Алина Загитова: «Завтра очень важный день — сдача госов. Всем нам крепких нерв и хорошего настроения»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию рассказала, что завтра сдает госэкзамен в университете.

Алина Загитова: «Завтра очень важный день — сдача госов. Всем нам крепких нерв и хорошего настроения» | Источник: Sports.Ru

"Всем привет. Извиняюсь, что так часто пропадаю. Просто завтра очень важный, серьезный, нервозный день — сдача госов. Могу сказать, что даже на Олимпийских играх я так не переживала, как сейчас. Спонсор программы — глицинчик.

Поэтому всем студентам и учащимся я желаю удачной сдачи экзаменов. Ну и всем нам крепких нерв и хорошего настроения. Я пошла дальше готовиться", — сказала Загитова.

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