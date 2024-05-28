Алина Загитова: «Завтра очень важный день — сдача госов. Всем нам крепких нерв и хорошего настроения»
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию рассказала, что завтра сдает госэкзамен в университете.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию рассказала, что завтра сдает госэкзамен в университете.
"Всем привет. Извиняюсь, что так часто пропадаю. Просто завтра очень важный, серьезный, нервозный день — сдача госов. Могу сказать, что даже на Олимпийских играх я так не переживала, как сейчас. Спонсор программы — глицинчик.
Поэтому всем студентам и учащимся я желаю удачной сдачи экзаменов. Ну и всем нам крепких нерв и хорошего настроения. Я пошла дальше готовиться", — сказала Загитова.