Алина Загитова: «Завтра очень важный день — сдача госов. Всем нам крепких нерв и хорошего настроения» | Источник:

"Всем привет. Извиняюсь, что так часто пропадаю. Просто завтра очень важный, серьезный, нервозный день — сдача госов. Могу сказать, что даже на Олимпийских играх я так не переживала, как сейчас. Спонсор программы — глицинчик.