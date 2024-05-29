Тарасова объяснила смену гражданства российскими фигуристами

По словам специалиста, спортсмены боятся конкуренции. «Они чувствуют, что здесь они никто и звать их никак, они здесь не потянут, чтобы войти в тройку и в пятерку — не войдут. Они за себя борются, чтобы быть в другой стране первыми и поехать на чемпионат Европы», — заявила тренер.