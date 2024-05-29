«У меня такой стресс был, все еще трясутся руки». Загитова рассказала, что сдала госэкзамен в университете

Мне попался билет «Стриминговые платформы и информационные агентства». Поставлю это в рамочку, будет висеть у меня на память о государственных экзаменах.

И, конечно же, хочу сказать всем тем, кто в меня верил и поддерживал, большое спасибо. И всем тем, кто не верил, тоже огромное спасибо. Куда же я без вас. Всех люблю, всех целую и обнимаю", — сказала олимпийская чемпионка 2018 года.