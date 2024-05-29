15:12 (мск), источник: Sports.Ru

«У меня такой стресс был, все еще трясутся руки». Загитова рассказала, что сдала госэкзамен в университете

"Друзья, всем привет! Я сдала. У меня такой большой стресс сейчас был. Все еще трясутся мои руки.

«У меня такой стресс был, все еще трясутся руки». Загитова рассказала, что сдала госэкзамен в университете | Источник: Sports.Ru

Мне попался билет «Стриминговые платформы и информационные агентства». Поставлю это в рамочку, будет висеть у меня на память о государственных экзаменах.

И, конечно же, хочу сказать всем тем, кто в меня верил и поддерживал, большое спасибо. И всем тем, кто не верил, тоже огромное спасибо. Куда же я без вас. Всех люблю, всех целую и обнимаю", — сказала олимпийская чемпионка 2018 года.

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