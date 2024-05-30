Туктамышева о выборе музыки и авторских правах: «Мы в шатком положении: нас не обязывают серьезно подходить к вопросу. Но если исполнитель будет против, то может запретить»

"Что касается музыки, то я изучала этот вопрос и не нашла специального закона, который бы регламентировал ее использование в спорте. Это касается фигурного катания, художественной гимнастики, синхронного плавания. Тут вступают в силу международные соглашения, по которым мы можем использовать треки.

Правда, и авторы музыки могут потребовать компенсацию. Но, как правило, этого не происходит.

Вообще, можно спокойно брать музыку с открытой лицензией и ту, которая признана общественным достоянием (это касается всей классики, которую мы используем).

Так что мы находимся в шатком положении: нас не обязывают серьезно подходить к вопросу об авторских правах, но в то же время, если исполнитель или группа будут против использования их музыки, то они могут запретить выступать под их композиции. Так было в Ванкувере у Оксаны Домниной и Максима Шабалина. Перед японским Гран-при в 2018-м канадцу Кевину Рейнольдсу запретили использовать саундтрек из игры прямо в разгар сезона.

Когда исполнители видят, что кто-то катается под их музыку, то чаще, наоборот, испытывают положительные эмоции. Как Элтон Джон, который поздравлял Нэтана Чена после Пекина-2022. Это касается не только музыки, но и использования всем знакомых образов — например, Стивен Спилберг восхищался Юлией Липницкой и ее «Девочкой в красном пальто» на Играх в Сочи.

Мне кажется, когда ты записываешь песню, то это уже достояние общественности. А использование трека в танцах, фигурном катании, наоборот, только увеличивает его популярность. Вряд ли исполнитель хочет, чтобы его песни никто не слышал. Творчество для этого и создано, чтобы как можно больше людей им наслаждались.

Конечно, есть и некоторые ограничения в использовании треков, но не от авторов. Как вариант — брать не оригинал, а кавер (как сделал в прошедшем сезоне Петр Гуменник). Это не запрещено. Мне кажется, это будет еще более актуально. Потому что есть хорошие произведения, которые мы, к сожалению, не всегда можем использовать. Но это не запреты, а скорее рекомендации", — написала чемпионка мира Туктамышева в блоге на Sports.