Загитова показала свою разминку в сильно обтягивающих леггинсах

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка мира (2019), Европы (2018) и России (2018). Фигуристка не выступает на соревнованиях с 2020 года, участвует в шоу и работает ведущей.