Бойкова о курьезе на тренировке ЧЕ-2020: «Штаны на попе лопнули, а я, извините, без трусов вышла. Мне прям психологическая помощь нужна была» | Источник: Sports.Ru

"На чемпионате Европы у нас вообще веселая тренировка, мне прям психологическая помощь после нее нужна была. Это второй наш чемпионат Европы, мы только что выиграли чемпионат России. Мы выходим на первую тренировку, на которой сидят все судьи, а там мировая арена, понятное дело.

На первом же элементе я падаю. И такая: ну ладно. Идем на второй элемент — там был каскад — и падает мой партнер. С двойного прыжка! Я такая: ладно. Еду и думаю: впереди два сложных элемента, надо собраться.

И тут мой партнер говорит: у тебя штаны на попе лопнули.

А я понимаю, что это единственный раз, когда, извините, я без трусов вышла. И у меня штаны прям по шву разошлись. И тут меня просто накрывает.

У нас музыка играет, мы в любом случае должны доехать хотя бы под музыку, потом уже можно уйти. В общем, мы едем, я падаю с выброса, на втором выбросе я тоже что-то косячу… Там, слава богу, не настолько сильно разошлось. Вот так (показывает).

А у меня была кофта, которую я заправила в штаны и, ну… не видно вроде бы как. Но я-то знаю, что у меня на попе лопнули штаны! И я еду вся в слезах, подъезжаю к тренерам, они говорят: ну вы хоть исправьте что-нибудь. А я такая: не могу!

Но мы пошли, что-то исправили, потом этот злосчастный выброс пошли исправлять: я один раз упаду, второй раз упаду. Мне партнер уже говорит: ну давайте мы закончим, вы же видите, что она просто не может сделать, не может сконцентрироваться. И они: ну давайте третий раз, бог любит троицу, может, с третьего раза получится.

Короче, меня кидает партнер, спотыкается, падает — я лечу и падаю следом. Мы лежим на льду, и нам просто хочется провалиться под него в этот момент!

Выходим со льда раньше, чем тренировка закончилась. Я вся в слезах, записываю видео Жене Медведевой, говорю такая: Женя, у меня лопнули на попе штаны! У нее начинается истерика, она ржет как ненормальная. А я просто в слезах!

Потом думаю: ладно, у нас на следующий день соревнования, я приду в себя. Мы утром еще покатаемся на этой арене, а вечером я спокойно выйду на старт, потому что уже привыкну. Штаны другие купила, благо деньги были.

И утром я узнаю, что у нас тренировка на другой арене. Я выхожу, и у меня на старте дергается глаз. Я вообще не понимаю, что сейчас ожидать. Потому что утренняя тренировка тоже не зашла. И мой партнер примерно в таком же состоянии.