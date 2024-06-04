22:27 (мск), источник: Sports.Ru

Валиева примет участие в шоу «Руслан и Людмила» с 22 по 31 июля. Это будет ее первое выступление после дисквалификации

Шоу с участием Валиевой пройдут в Сочи 22, 24−29 и 31 июля. С 12 по 14 июля в шоу будет выступать Алина Загитова.
Валиева примет участие в шоу «Руслан и Людмила» с 22 по 31 июля. Это будет ее первое выступление после дисквалификации | Источник: Sports.Ru

Валиева выйдет на лед впервые после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о ее дисквалификации. Фигуристка дисквалифицирована за триметазидин на четыре года, начиная с 25 декабря 2021 года.

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