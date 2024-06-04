Валиева примет участие в шоу «Руслан и Людмила» с 22 по 31 июля. Это будет ее первое выступление после дисквалификации | Источник:

Валиева выйдет на лед впервые после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о ее дисквалификации. Фигуристка дисквалифицирована за триметазидин на четыре года, начиная с 25 декабря 2021 года.