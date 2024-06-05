00:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Названа дата первого выхода Валиевой на лед после дисквалификации

Российская фигуристка Камила Валиева впервые выйдет на лед перед публикой 22 июля. Спортсменка примет участие в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», сообщается на сайте организаторов.

Источник: Reuters

Спортсменка исполнит роль Людмилы, выступления с ее участием также состоятся 24, 29 и 31 июля. Шоу пройдет в Сочи. Цена билетов на выступление начинается от 2 тысяч рублей.

6 марта юрист Анна Анцелиович заявила, что безопасным для Валиевой будет выступление только в полностью коммерческих шоу. «Если же есть там какая-то поддержка со стороны государства, одним из соорганизаторов, например, или информационным партнером является департамент спорта, то такое участие запрещено», — подчеркнула она.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения отсчитывается с момента взятия положительной пробы на запрещенный препарат триметазидин — 25 декабря 2021 года.

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