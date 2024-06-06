11:41 (мск), источник: Московский комсомолец

«Ядовитый пони»: шикарная Елизавета Худайбердиева поделилась серией новых фото

Российская фигуристка, выступающая в танцах на льду, Елизавета Худайбердиева порадовала своих подписчиков новой серией фотографий.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

«Ядовитый пони», — подписала Елизавета фотографии в своих соцсетях.

Помимо новых фото, Лиза также опубликовала и новую статью, в которой рассказала о своих наблюдениях: «Пообщавшись со многими иностранными фигуристами, я могу с уверенностью сказать: русских любят, по русским скучают, и вся эта ненависть и культурная отмена только в заявлениях чиновников, потому что так нужно».

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