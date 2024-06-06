Загитова назвала честью и радостью быть послом Игр БРИКС
Олимпийская чемпионка рассказала, что сразу же согласилась на такое предложение.
Олимпийская чемпионка рассказала, что сразу же согласилась на такое предложение.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2018 года Алина Загитова сразу же согласилась на предложение стать послом Игр БРИКС. Об этом она рассказала ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
5 июня в оргкомитете Игр БРИКС сообщили ТАСС, что Загитова и победитель Олимпиады 2004 года боксер Александр Поветкин станут послами соревнований.
«Для меня это честь и радость, — сказала Загитова. — Как только мне предложили стать послом, сразу же согласилась. Это близкий мне регион, в котором мы будем вместе развивать спорт в рамках крупнейшего спортивного события. Нам необходимо объединять людей благодаря спорту».
В число послов Игр БРИКС ранее вошли двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая, серебряный призер Олимпиады 1996 года гимнастка Яна Батыршина и бывший футболист казанского «Рубина», двукратный чемпион России Гёкдениз Карадениз.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы «Лекарственная безопасность», «Академия ПМЭФ» и «ПМЭФ юниор». Организатор — Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.