Загитова назвала честью и радостью быть послом Игр БРИКС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2018 года Алина Загитова сразу же согласилась на предложение стать послом Игр БРИКС. Об этом она рассказала ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

5 июня в оргкомитете Игр БРИКС сообщили ТАСС, что Загитова и победитель Олимпиады 2004 года боксер Александр Поветкин станут послами соревнований.

«Для меня это честь и радость, — сказала Загитова. — Как только мне предложили стать послом, сразу же согласилась. Это близкий мне регион, в котором мы будем вместе развивать спорт в рамках крупнейшего спортивного события. Нам необходимо объединять людей благодаря спорту».

В число послов Игр БРИКС ранее вошли двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая, серебряный призер Олимпиады 1996 года гимнастка Яна Батыршина и бывший футболист казанского «Рубина», двукратный чемпион России Гёкдениз Карадениз.