Открытие школы фигурного катания имени Алины Загитовой запланировано на 2025 год
Об этом сообщил министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.
Об этом сообщил министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.
Школа будет расположена в Казани.
«Все в работе, формируем проект, летом будет уже финальная часть. Мы согласовали техническое задание, думаю, что в этом году начнем строить, а в следующем году запустим», — сказал Леонов.
Чем займется Загитова в школе имени Загитовой? Хочет руководить и тренировать, но ей нельзя.