12:57 (мск), источник: Sports.Ru

Загитова о своей школе фигурного катания: «Идет очень масштабная работа. Благодаря ей я смогу попробовать себя в тренерской деятельности»

В 2025 году в Казани планируется открытие школы фигурного катания имени Загитовой.

"Сейчас идет подготовительная работа по созданию школы. Это очень масштабная работа.

Благодаря ей я смогу попробовать себя в тренерской деятельности", — сказала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в женском одиночном катании.

Чем займется Загитова в школе имени Загитовой? Хочет руководить и тренировать, но ей нельзя.

Читайте также от «Sports»
Стычка в гимнастике: Винер обиделась на интервью Мамун, написала гневный пост, но он быстро исчез
В футболе введут розовую карточку. Для чего?
Лучшие моменты Слуцкого в «Шанхае»: пушка с 35 метров, победа на 90+9, рекордное владение мячом
Ротенберг набирает в СКА бывших чемпионов из ЦСКА. За одно межсезонье – сразу троих
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь