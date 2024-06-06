Загитова о своей школе фигурного катания: «Идет очень масштабная работа. Благодаря ей я смогу попробовать себя в тренерской деятельности»
В 2025 году в Казани планируется открытие школы фигурного катания имени Загитовой.
В 2025 году в Казани планируется открытие школы фигурного катания имени Загитовой.
"Сейчас идет подготовительная работа по созданию школы. Это очень масштабная работа.
Благодаря ей я смогу попробовать себя в тренерской деятельности", — сказала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в женском одиночном катании.
Чем займется Загитова в школе имени Загитовой? Хочет руководить и тренировать, но ей нельзя.