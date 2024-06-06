Алина Загитова: «Раздумываю о том, чтобы пойти в магистратуру, потому что учение — свет. Всем советую»
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию учится в РАНХиГС на факультете журналистики.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию учится в РАНХиГС на факультете журналистики.
«Я пока не закончила бакалавриат, впереди дипломная работа. Скорее всего, да, раздумываю о том, чтобы пойти в магистратуру, потому что учение — свет. Всем советую», — сказала Загитова.
Чем займется Загитова в школе имени Загитовой? Хочет руководить и тренировать, но ей нельзя.