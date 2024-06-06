13:27 (мск), источник: Sports.Ru

Алина Загитова: «Раздумываю о том, чтобы пойти в магистратуру, потому что учение — свет. Всем советую»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию учится в РАНХиГС на факультете журналистики.

«Я пока не закончила бакалавриат, впереди дипломная работа. Скорее всего, да, раздумываю о том, чтобы пойти в магистратуру, потому что учение — свет. Всем советую», — сказала Загитова.

Чем займется Загитова в школе имени Загитовой? Хочет руководить и тренировать, но ей нельзя.

Читайте также от «Sports»
Стычка в гимнастике: Винер обиделась на интервью Мамун, написала гневный пост, но он быстро исчез
В футболе введут розовую карточку. Для чего?
Лучшие моменты Слуцкого в «Шанхае»: пушка с 35 метров, победа на 90+9, рекордное владение мячом
Ротенберг набирает в СКА бывших чемпионов из ЦСКА. За одно межсезонье – сразу троих
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь