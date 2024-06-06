18:27 (мск), источник: Sports.Ru

Татьяна Тарасова: «Если Загитова хочет попробовать себя в роли тренера, то попробует. Не вижу причин, почему у Алины не должно получиться»

В 2025 году в Казани планируется открытие школы фигурного катания Загитовой.

Татьяна Тарасова: «Если Загитова хочет попробовать себя в роли тренера, то попробует. Не вижу причин, почему у Алины не должно получиться» | Источник: Sports.Ru

«Благодаря ей я смогу попробовать себя в тренерской деятельности», — заявила олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018.

"Если Алина хочет попробовать себя в роли тренера, то попробует. Не вижу причин, почему у Загитовой не должно получиться. Понятно, что не все спортсмены могут стать успешными тренерами. Для этого нужно много качеств.

Через много лет я бы хотела увидеть Алину тренером, почему бы и нет. Сейчас — рановато. Если у Загитовой есть желание начать тренерскую карьеру, то надо приступать сейчас. Потом должно пройти несколько лет, мы увидим кого и как она будет тренировать, какие будут результаты. А потом уже стоит говорить, что у нее получается.

Тренер — другая профессия. Кататься — это брать, а тренерская профессия — отдавать. Здесь даже дело не в том, чтобы перестроиться. Просто это другая сфера деятельности", — сказала Тарасова.

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