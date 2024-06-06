Татьяна Тарасова: «Если Загитова хочет попробовать себя в роли тренера, то попробует. Не вижу причин, почему у Алины не должно получиться» | Источник: Sports.Ru

«Благодаря ей я смогу попробовать себя в тренерской деятельности», — заявила олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018.

"Если Алина хочет попробовать себя в роли тренера, то попробует. Не вижу причин, почему у Загитовой не должно получиться. Понятно, что не все спортсмены могут стать успешными тренерами. Для этого нужно много качеств.

Через много лет я бы хотела увидеть Алину тренером, почему бы и нет. Сейчас — рановато. Если у Загитовой есть желание начать тренерскую карьеру, то надо приступать сейчас. Потом должно пройти несколько лет, мы увидим кого и как она будет тренировать, какие будут результаты. А потом уже стоит говорить, что у нее получается.