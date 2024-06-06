Татьяна Тарасова: «Если Загитова хочет попробовать себя в роли тренера, то попробует. Не вижу причин, почему у Алины не должно получиться»
В 2025 году в Казани планируется открытие школы фигурного катания Загитовой.
В 2025 году в Казани планируется открытие школы фигурного катания Загитовой.
«Благодаря ей я смогу попробовать себя в тренерской деятельности», — заявила олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018.
"Если Алина хочет попробовать себя в роли тренера, то попробует. Не вижу причин, почему у Загитовой не должно получиться. Понятно, что не все спортсмены могут стать успешными тренерами. Для этого нужно много качеств.
Через много лет я бы хотела увидеть Алину тренером, почему бы и нет. Сейчас — рановато. Если у Загитовой есть желание начать тренерскую карьеру, то надо приступать сейчас. Потом должно пройти несколько лет, мы увидим кого и как она будет тренировать, какие будут результаты. А потом уже стоит говорить, что у нее получается.
Тренер — другая профессия. Кататься — это брать, а тренерская профессия — отдавать. Здесь даже дело не в том, чтобы перестроиться. Просто это другая сфера деятельности", — сказала Тарасова.