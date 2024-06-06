18:27 (мск), источник: Sports.Ru

Губерниев о желании Загитовой попробовать себя в тренерстве: «Алина и жрец, и жнец, и на дуде игрец! Беру с нее пример»

В 2025 году в Казани планируется открытие школы фигурного катания Загитовой.

Губерниев о желании Загитовой попробовать себя в тренерстве: «Алина и жрец, и жнец, и на дуде игрец! Беру с нее пример» | Источник: Sports.Ru

«Благодаря ей я смогу попробовать себя в тренерской деятельности», — заявила олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018.

"Алина Загитова заявила о желании стать тренером? Ого! Надеюсь, она обладает образованием и необходимыми знаниями для того, чтобы работать тренером. Алина блистательна во всех отношениях! Повторюсь, что беру с нее пример. Загитова и жрец, и жнец, и на дуде игрец!

Могу только порадоваться и восхититься! Жду с нетерпением, когда Алина действительно начнет работать тренером. Это прекрасно! Но работа тренера, как известно, отнимает много времени, поэтому, полагаю, Алина сконцентрируется именно на этой работе. Значит она не сможет в полной мере руководить своим центром и работать на телевидении.

Если Загитова действительно готова полностью отдаться своим ученикам и быть тренером, то это восхитительно! Алина, я вами горжусь! Разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра? Это же про Алину, тренера, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера!" — сказал Губерниев.

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