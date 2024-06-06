Тарасова при всех ударила свою ученицу. Ее муж отравился во Франции, но они выиграли Олимпиаду

Источник: Кадр из трансляции

На Олимпиаду-1992 в Альбервиле ученики Татьяны Тарасовой, супруги Марина Климова и Сергей Пономаренко приехали не основными, но все-таки фаворитами: да, менее чем за год до этого они сложили звание чемпионов мира, проиграв брату и сестре Дюшене, для которых Игры должны были стать домашними. Однако на предолимпийский ЧЕ французы не приехали, тогда как Климова/Пономаренко тот турнир выиграли, получив кучу восторженных рецензий.

Тем не менее судьба олимпийского золота продолжала оставаться неясной до самого конца — все-таки Дюшене для подготовки к Играм получили миллион долларов и вряд ли собиралась отдавать первую строчку без боя. Российский дуэт выиграл как оригинальный танец, так и обязательный, однако единства в судейских решениях не было, разрывы были минимальны.

Все должен был решить произвольный. Накануне которого случилось непредвиденное — Пономаренко отравился в столовой. Вот как вспоминала тот день Татьяна Тарасова.

— Разбудили они меня в шесть утра, потому что с двух часов ночи он потерял килограмма четыре, — тяжелейший понос, страшная диарея, ему начало сводить ноги, организм полностью обезвожен. А нужно на тренировку идти. Я за врачом, тот стал его отхаживать, капельницу поставили. Всю спортивную форму, которая набиралась целый год, в один присест смыло, в прямом смысле слова, в унитаз.

Маринка плачет, я говорю: «Не плачь, иди спать, а я им тут займусь». Я встала на вахту, я готовила ему отварной рис, все это варила, очищала от шкурок, все провертывала и пихала ему эту кашицу каждые три часа, для того чтобы он не потерял последние силы. На старт он выехал, выглядя более или менее по-человечески.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/n3tSeeZRU5Q" title="Marina Klimova and Sergei Ponomarenko. 1992 Albertville Olympic. Free Dance" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Дергались они по-страшному, а перед произвольным нервничали так, что Маринка перестала спать. Тут и я разнервничалась. И вот уже перед самым стартом, в раздевалке, она мне говорит: «Татьяна Анатольевна, у меня моги отказали, сделайте что-нибудь со мной». Я ее ка-а-ак стукну… и она пришла в себя. Так ей и врезала при всех. Она говорит: «Мне лучше». А когда вышли на лед, снова на меня смотрит: «Все, опять ноги»… Идет ко мне после раскатки по коридору и твердит: «Ног нет вообще, и спина отказала. Татьяна Анатольевна, отказала спина, сделайте что-нибудь». Я и там ее поколотила. Пару раз вполне прилично шарахнула. <…>

Если посмотреть фильм об Олимпиаде в Альбервиле, то вся она снята под музыку произвольного танца Климовой и Пономаренко. И заставки идут все время с Мариной и Сережей, потому что их выступление как гром среди ясного неба, так они гениально катались. Сидим мы перед монитором, где показывали оценки, а я думаю: «Вот сейчас поставят их на третье место… Ну тогда они хотя бы станут вторыми на Олимпиаде». И вдруг высокие оценки, а это победа, и я как завизжу: «Выиграли! Выиграли! Выиграли!», — пишет Тарасова в своей книге «Красавица и чудовище».

Зрители оценки российского дуэта освистали, но это уже не имело никакого значения.