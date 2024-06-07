17:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Первая жертва контрактной системы: Плющенко судится с бывшей ученицей

Академия Евгения Плющенко подала в суд на маму своей бывшей ученицы. В российском фигурном катании наступает эпоха цивилизованных контрактных отношений, о чем многие мечтали? Или ничего толком не изменится, просто будет больше скандалов? РИА Новости Спорт проясняет ситуацию.

Первая жертва контрактной системы: Плющенко судится с бывшей ученицей | Источник: Спорт РИА Новости

На кону почти 2 миллиона рублей

Ответчик — мама фигуристки Арины Парсеговой — Наталия. Пояснение из соцсетей судов общей юрисдикции Москвы: «В Никулинский районный суд города Москвы поступило гражданское дело по иску Академии фигурного катания “Ангелы Плющенко” о взыскании задолженности на сумму 1,9 миллиона рублей. Требования основаны на одностороннем отказе ответчика от исполнения договора о спортивной подготовке и совершении агентских действий». Со стороны это все, конечно, выглядит дико — ну перешел себе ребенок в другую школу и перешел, что тут такого тянет аж на 2 миллиона? Дело было, если кто забыл, в мае 2023 года, когда Арина ушла от Плющенко к Этери Тутберидзе, у которой ранее уже тренировалась. Сообщалось, что якобы Арину позвала обратно сама Этери Георгиевна, что было воспринято в штыки многими болельщиками, хотя на самом-то деле ничего такого в этом нет.

Миф о том, что существуют какие-то отдельные плохие штабы, кто переманивает спортсменов, а остальные, мол, ни-ни, вряд ли можно считать достоверным. Реальность такова, что в фигурном катании переманивают все — ну, или во всяком случае почти все. Кто-то делает это прямо в лоб, а кто-то работает тоньше и закидывает удочки через знакомых спортсменов, других тренеров и родителей, но суть от этого не меняется.

Итак, фигуристка перешла. Но вот нюанс — в академии Плющенко существует контрактная система, и просто так выйти из заключенного договора бывает непросто. Причём, что интересно — идею массовой контрактизации очень активно продвигали во времена пиковой фазы противостояния Этери Тутберидзе VS Евгений Плющенко, в ходе которой между школами кочевали сразу несколько чрезвычайно известных спортсменов.

И вот — уже пошли первые суды, а это значит, что система заработала. Но пришли ли мы к цивилизации? Вопрос спорный, и ответить «да» на него вполне себе можно. Насколько известно РИА Новости, договор спортсменов с академией не содержит невыполнимых условий. Там содержатся базовые пункты по правам сторон, обязанностям и ответственности за их неисполнение. Во многом договор этот создан для того, чтобы страховать тренера и академию от пустых трат, после которых спортсмен разворачивается и молча уходит в другую школу — то есть выполняет ровно ту самую функцию, о которой говорили фанаты и видные фигурнокатательные деятели во время активной поры громогласных переходов.

В случае расторжения договора спортсменом без веских причин (например, неоднократное неисполнение академией своих обязательств), он обязан выплатить неустойку. Судя по всему, именно в такую ситуацию попала Арина Парсегова. Почти наверняка о рисках подобного предприятия подписантов предупреждают заранее, но везде, как говорится, могут быть подводные камни.

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Кто использовал контракты до Плющенко?

Стоит, кстати, признать, что «Ангелы» не были первыми, кто стал заключать контракты со спортсменами. К примеру, ранее к подобному прибегали многие видные тренеры в танцах на льду. До сих пор пользуется контрактами Олег Судаков, воспитавший Максима Шабалина и курирующий Егора Базина — партнёра Елизаветы Худайбердиевой.

Но именно Евгений Плющенко с супругой Яной Рудковской сделал из контрактов систему — столь же справедливую, сколь и жесткую. Профессиональную ли? Однозначно. Ничего кроме фактов — если есть какие-либо нарушения, за них надо заплатить. А если пункты договора кажутся слишком жесткими, то кто же заставлял их подписывать?

Однако есть ощущение, что к подобной форме взаимоотношений российское фигурное катание пока не готово. Слишком жёсткие процессуальные рамки в мире, где многое решается «под ковром», может, и необходимы, но привыкать к ним придётся долго и мучительно. А это значит, что истории с судами, подобной вчерашней, мы почти наверняка увидим ещё не раз.

Влад Жуков

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